Sevgili Yay, bugün belki de dünyanın öbür ucunda olan biri, kalbinde sıcacık bir his uyandırabilir. Sonuçta, artık global bir dünyada yaşadığımızı unutmamalıyız, değil mi? Mesafeler, eski dönemlerde olduğu gibi bir engel teşkil etmiyor. Dijital çağda, teknoloji sayesinde, beklenmedik bağlantılar kurabilir, beklenmedik duygular yaşayabiliriz.

Bu dijital dünyada kurulan bağlantılar, belki de seni gerçek bir buluşmaya, fiziksel bir yakınlaşmaya taşıyabilir. Belki de bu, uzun süredir beklediğin o büyük buluşma olabilir. Bu yüzden, aşkta da her türlü sürprize hazır olmalısın. Uzaklar, bir anda yakın olabilir, kim demiş aşk için mesafelerin önemi olduğunu? Yani, bugün belki de bir mesajlaşma uygulamasında, belki de bir sosyal medya platformunda, belki de bir online oyunun içinde, kalbini hızlandıracak biriyle karşılaşabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…