Sevgili Yay, bugün senin için aşk hayatında bazı dalgalanmalar olabileceğini belirtmek isteriz. Ay ile Neptün arasındaki karşıtlık, duygusal bir karmaşaya işaret ediyor ve bu durum, kalbini biraz sarsabilir. Bu nedenle, bu duruma hazırlıklı olmalı ve kalbini korumanın yollarını bulmalısın. Aynı zamanda, bu süreçte ilişkini yıpratmadan mutluluğu nasıl bulabileceğini de keşfetmelisin.

Bu dönemde, sevdiğin kişiyle hassas konuları konuşurken özellikle dikkatli olman gerekecek. İlişkilerde açık ve dürüst olmak her zaman en iyisidir ve bu, olası anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

Tabii eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, bu dönemde karşına çıkan kişinin gerçekten doğru kişi olup olmadığını iyice düşünmelisin. Ona karşı hissettiğin duyguların gerçek aşk mı, yoksa sadece geçici bir arzu mu olduğunu belirlemelisin. Zira, bu aşkın senin kişiliğine ve hayat tarzına uygun olup olmadığına odaklanman şart. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…