Sevgili Yay, bugün aşk hayatında özgürlüğün tadını çıkarmanın zamanı. Aşkın, seni bir kafese hapsetmesine izin vermek yerine, seni yeni ve heyecan verici deneyimlere yönlendirmesini istiyorsun. Eğer hayatındaki o özel kişi, seninle aynı frekansta olduğunu hissettirirse, birlikte yeni ufuklara yelken açman kaçınılmaz.

Ancak, eğer karşındaki kişi bu özgür ruhlu aşk anlayışına ayak uyduramıyorsa, bugün ondan ayrılma kararı alman hiç de şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü sen, aşkın sınırlamalarını değil, genişlemesini ve gelişmesini arzuluyorsun. Bugün, sürprizlerle dolu bir gün olabilir. Belki de yeni bir aşka yelken açacak, belki de bir aşk macerasını sonlandıracaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…