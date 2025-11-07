Sevgili Yay, Ay ve Jüpiter'in bir araya geldiği bu muhteşem gün, duygusal dünyanı bir hayli hareketlendirecek gibi görünüyor. Duyguların bugün oldukça derinleşebilir ve belki de biraz karmaşıklaşabilir. İçindeki duygusal dalgalanmaları hissetmeye başladığın anda, kendini biraz daha içine kapanık hissedebilirsin.

Partnerinle aranda belki de farkında olmadığın bir kıskançlık ya da gizli bir rekabet hissi oluşabilir. Bu durum, aranızdaki ilişkiyi biraz gerilimli hale getirebilir. Ancak unutma ki, bu tür gerilimler aslında senin içten içe daha da güçlenmeni sağlar. Bu durum, seni daha da güçlü bir birey haline getirebilir. Hatta bugün, ruhunun en karanlık köşelerinde bile tutku tohumları filizlenmeye başlıyor. Bu durum, senin için yeni bir başlangıç olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…