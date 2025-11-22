Sevgili Yay, bu haftanın son gününe geldik ve bugün, Merkür ile Jüpiter'in oluşturduğu kusursuz üçgen, kariyer hayatında geniş bir vizyon kazanmana yardımcı oluyor. Yaratıcı fikirlerin ve çözüm önerilerin, sunumlarında veya projelerinde adeta parlıyor. Özellikle yurt dışı bağlantıları, eğitim ve yayıncılık alanlarındaki fırsatlar adeta kapını çalıyor. Yeni bir projeye başlama veya uzun süredir ertelediğin bir planı harekete geçirme konusunda gerekli cesareti kendinde bulabilirsin.

Tam da bu noktada ekip çalışmaları ve toplantılar, senin için son derece verimli geçecek. Çevrendeki insanlar, senin analiz ve ikna yeteneğine tam anlamıyla güvenecek. Haftanın sonuna yaklaşırken, iş alanındaki başarılarınla kendini huzurlu ve motive hissedeceksin. Gelecek haftaya güçlü bir enerjiyle girebilirsin. Zira, gücünü kanıtladığın iş ortamında başarı ve otorite elde ederek daha fazlasını elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tamamen spontane bir gelişme seni bekliyor. Merkür, aşkta heyecanın ve romantizmin kapını çalmasını sağlıyor. Belki bir kafede, belki bir yürüyüşte veya günlük rutininin bir parçası olan bir yerde karşılaşacağın biriyle beklenmedik bir bağ kurulabilirsin. Kalbin küçük sürprizlerle dolacak ve bu durum, hayatına keyifli bir tat bırakacak. Tabii bu tatlı tesadüflerin kalıcı bir aşk olmak zorunda olmadığını aklından çıkarma. Bazen anlık heyecanlar da iyi gelebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…