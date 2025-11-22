onedio
23 Kasım Pazar Yay Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

23 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

22.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Kasım Pazar günü Yay ve yükselen Yay burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün yoğun ve hareket dolu bir gün geçirirken, bir yandan da kendine dikkat etmelisin. Özellikle de Merkür, hareketliliği ile gökyüzünü etkisi altına alırken su tüketimini göz ardı etmemen önemli olacaktır. Bu arada kas kramplarına karşı hassasiyetin artırabilir. Eğer spor yapıyor veya yürüyüşe çıkıyorsan, tempoyu biraz azaltmak daha sağlıklı bir seçenek olabilir. 

Galiba bedeninin dengeye ihtiyacı var! Hareket etmek kadar dinlendiğin, biraz eğlendiğin biraz da kendinle baş başa kaldığın bir güne odaklan. Aklından geçeni, kalbinde olanı takip et. Bakalım, şifa enerjisi seni nereye götürecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

