Sevgili Yay, haftanın son gününe hoş geldin! Bugün, iletişim gezegeni Merkür ile şans gezegeni Jüpiter arasında mükemmel bir üçgen oluştu. Bu, aşk hayatında tamamen beklenmedik, spontane ve heyecanlı bir döneme işaret ediyor.

Merkür'ün bu etkisiyle, aşkta heyecanın ve romantizmin kapını çalacağı bir döneme giriyorsun. Belki bir kafede otururken, belki bir yürüyüş sırasında veya belki de günlük rutininin bir parçası olan bir yerde, beklenmedik bir şekilde biriyle karşılaşabilir ve hemen bir bağ kurabilirsin. Bu, kalbini küçük ama değerli sürprizlerle dolduracak ve hayatına tatlı bir tat bırakacak.

Ancak, burada önemli bir noktayı hatırlatmak istiyoruz: Bu tatlı tesadüfler, kalıcı bir aşk olmak zorunda değil. Bazen, anlık heyecanlar ve kısa süreli aşklar da hayatımıza renk katabilir, bize iyi gelebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…