Sevgili Yay, bugün senin için bolca hareket ve enerji getiriyor. Bu dönemde Güneş, gizemli ve tutkulu Akrep burcunda ilerliyor. Bu durum, iç dünyanda bir nevi 'bahar temizliği' etkisi yaratıyor. İşlerin karmaşıklaştığı, kafanın karıştığı ve belirsizliklerin hüküm sürdüğü dönemlerde bile, Akrep burcunun güçlü enerjisi sayesinde net bir yön bulabiliyorsun. İşte bu enerji, bugün seni arka planda birikmiş görevleri toparlamaya ve düzenlemeye yönlendiriyor.

Günün ilerleyen saatlerinde ise sezgilerin adeta bir radar gibi çalışmaya başlıyor. Bu arada keskin gözlem yeteneğin de iş yerindeki görünmez detayları fark etmene yardımcı oluyor. Şimdi hem var olan sorunları çözüme kavuşturuyor hem de yeni fırsatları yakalama şansı buluyorsun.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise bugün, duyguların daha yoğun ve içe dönük olacak. Derin duyguların seni yönlendirecek ve belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayacak. Bu yoğun duygusal enerji, seni belki de daha önce hiç denemediğin romantik deneyimlere yönlendirebilir. Yeni maceraların ve aşkın heyecanı ile güzel bir gün geçireceğin ise aşikar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…