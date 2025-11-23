Sevgili Yay, Pazartesi gününün ilk ışıklarıyla birlikte, kariyer hayatında bir genişleme, öğrenme ve yenilik rüzgarı esmeye başlıyor. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, yeni fikirlere doğru çekiyor seni. Eğitim, seyahat, yabancılarla bağlantı kurma veya vizyon gerektiren projeler için harika bir zaman dilimi başlıyor.

Eğer hafta boyunca büyük bir işin hazırlığı içindeysen, bugün onunla ilgili temel kararlarını verebilirsin. İş ortamında ise farklı bir bakış açısı sunarak, insanları motive eden kişi olabilirsin. Bu Pazartesi gününün enerjisi yoğun olsa da, bu enerji seni yukarı taşıyacak bir niteliğe sahip. Hadi, harekete geç!

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise hafiflik, eğlence ve doğallığın hakim olduğu bir dinamizm söz konusu. Yani bugün, partnerinle birlikte yeni bir plan yapabilirsin. Belki de seni heyecanlandıran bir konuda ortak bir adım atabilir ve ilişkinde kendine dair şeyleri paylaşmanın motivasyonu ile dolabilirsin. Tabii eğer bekarsan, tanıştığın kişinin özgür ruhu, enerjisi ve kahkahası çok çekici gelebilir... Belki de bu sohbet, yeni bir aşkın kıvılcımını çakabilir. Haftanın ilk günü enerji dolu, yenilikçi ve aşk dolu geçecek gibi duruyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…