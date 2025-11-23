Sevgili Yay, bu Pazartesi sabahının ilk ışıklarıyla birlikte, kariyerinde bir dönüm noktasına geldiğini hissedeceksin. İş hayatında genişleme, öğrenme ve yeniliklerin kapılarını aralayan bir rüzgar esiyor. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu uyumlu altmışlık açı, seni yeni ve taze fikirlere doğru çekiyor.

Eğitimle ilgili bir konuda ilerleme kaydetmek, yeni bir seyahate çıkmak, yabancılarla bağlantı kurmak veya geniş vizyon gerektiren bir projeyi hayata geçirmek için harika bir zaman dilimi başlıyor. Bu dönemde, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için gereken motivasyon ve enerjiyi bulacaksın.

Hafta boyunca büyük bir işin hazırlığı içindeysen, bugün onunla ilgili temel kararlarını verebilirsin. İş ortamında ise, farklı bir bakış açısı sunarak, insanları motive eden kişi olabilirsin. Bu, senin etrafındaki kişileri pozitif yönde etkileyebilir ve iş yerindeki atmosferi değiştirebilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…