Sevgili Yay, bugün aşk hayatında içini ısıtan gelişmeler söz konusu olabilir. Partnerinle arandaki soğuk savaşın sona erme ihtimali bir hayli yüksek, aranızdaki buzlar bir anda eriyebilir. Bu, belki de bir süredir üzerinde konuşmadan bir uzlaşma sağlanan sorunlardan kaynaklanıyor olabilir. Şaşırma hakkını saklı tut, çünkü bugün sonunda iki taraf da birbirine karşı daha empatik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilir.

Tabii bekar Yay burçları da Merkür'ün durağan pozisyona gelmesinden etkilenecek. Bu süreç onlar için de son derece keyifli olacak. Kim bilir, belki de ansızın hayatınıza girecek bir yabancı, kalbinizi çalmayı başarabilir. Bu kişi, hayatınıza yeni bir renk, yeni bir heyecan katacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…