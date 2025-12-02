Sevgili Yay, bugün Merkür'ün Oğlak burcundaki transiti, iş hayatında maddi konulara daha dikkatli ve hesaplı bir yaklaşım sergilemeni gerektirecek. Bu, uzun zamandır ertelediğin finansal düzenlemeleri ele alma ve riskleri titizlikle değerlendirme zamanın olabilir.

Bu gökyüzü hareketi, iş ilişkilerinde de etkisini gösterecek. Daha resmi ve mesafeli bir dil kullanmanı gerektirecek olan bu transit, profesyonel duruşunu daha da güçlendirecek. Şimdi iş ortamında daha ciddi ve disiplinli bir tutum sergileyerek kendini gösterebilirsin. Ayrıca, kariyerinde sağlam adımlar atarak kendi düzenini de inşa edebilirsin!

Gelelim aşka! Aşk hayatına baktığımızda ise, duygusal konulara daha temkinli yaklaşıyor olabilirsin. Partnerinle arandaki iletişimin netleşmesi için mantıklı bir zemin arayışındasın. Bugün, seni yoran ve enerjini düşüren romantik beklentilerden uzak durmayı seçebilirsin. Ne dersin, Merkür'den aldığın güçle toksik ilişkilerden arınmanın zamanı gelmedi mi? Bitmesi gerekiyorsa, daha fazla uzatma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…