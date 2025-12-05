Sevgili Yay, bugün aşk hayatında sıcak rüzgarlar esiyor. Kalpleri ısıtan bir güne hazır ol! Eğer bir süredir dikkatini çeken biri varsa, bugün onun adım atmasını bekleyebilirsin. Çünkü gezegenlerin enerjisi senin lehine çalışıyor. Merkür, o özel kişiye cesaret verirken, Jüpiter de aşka inancını güçlendiriyor. Yani bugün, aşkın en güzel haliyle sarılacak ve kalbin coşacak.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, partnerinle baş başa geçireceğin samimi bir buluşma, havayı yumuşatacak ve ilişkini daha da güçlendirecektir. Belki de bu buluşma, ilişkini bir adım daha ileriye taşıyacak ve evlilik konusunu gündeme getirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…