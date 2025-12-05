Sevgili Yay, bugün Merkür'ün Jüpiter ile kusursuz bir üçgen oluşturduğunu söylemeliyiz. Bu, bedeninin hızlı bir iyileşme sürecine gireceği anlamına geliyor. Enerjindeki bu ani yükseliş, fiziksel dayanıklılığını da önemli ölçüde artıracak.

Spor yapma veya hareket etme düşüncesi, bugün senin için hiç olmadığı kadar çekici hale gelebilir. Belki de yeni bir spor dalına merhaba demenin, esnetme hareketlerine daha fazla yer vermenin veya belki de sadece bir yürüyüşe çıkmanın tam zamanıdır.

Ayrıca, bu göksel etkileşimlerin bir başka güzel yanı daha var: Moral! Bu pozitif enerji, moralini yükselterek bağışıklık sistemini doğrudan güçlendirecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…