Sevgili Yay, bugün kendini ve bedenini biraz daha hassas hissedebileceğin bir gün olabilir. Özellikle de sırt ve bel bölgen, kendini sana hatırlatabilir. Bu durum, özellikle de yoğun tempolu bir yaşam tarzın varsa, seni biraz daha zorlayabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birkaç küçük ipucumuz var.

Öncelikle, dikkatsiz hareketlerden kaçınman son derece önemli. Bilhassa ağır bir şey kaldırırken veya hızlı bir hareket yaparken dikkatli olman gerekiyor. Unutma ki sağlık her şeyden önemli ve biraz daha dikkatli olmak, potansiyel ağrıları önleyebilir.

Ayrıca, hafif gerinmeler ve doğru duruş, bu tür ağrıların azalmasına yardımcı olabilir. Belki biraz yoga veya pilates denemeye ne dersin? Bu tür aktiviteler, kaslarını güçlendirirken aynı zamanda doğru duruşu da teşvik eder. Gün içinde küçük esneme molaları vermek de enerjini artıracak bir başka harika yöntem olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…