Müzik Grubu Manifest'in Tüm Üyelerine Ayrı Ayrı Hapis Cezası Verildi: Hükmün Açıklanması Geri Bırakıldı
Haklarında 'hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen Manifest müzik grubu üyelerine hapis cezası verildi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, grup üyeleri hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. 7 isim hakkındaki “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş’ta verdikleri konserin ardından 'Teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma' suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubu üyeleri hakkında karar çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın