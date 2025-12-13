Sevgili Yengeç, bugün senin için yeni ufuklar keşfetme, uzak diyarlara seyahat etme, eğitim hayatında yeni bir sayfa açma günü olabilir. Mars'ın Neptün ile kurduğu kare açı, bu alanlarda ilerleme kaydetme arzunu körüklerken, detayların içinde kaybolmana da neden olabilir. Özellikle yurt dışı bağlantılı işlerinde ya da akademik çalışmalarında aşırı detaycılık zaman kaybına neden olabilir. Bu konuda bir denge bulmalı, önün bu denli açıkken ilerlemenin güvenli yolunu hızlı bir şekilde bulmalısın mutlaka!

Tabii bu demek olmuyor ki dikkatsiz adımlar atacaksın! Aman dikkat, özenle ilerlemelisin. Ayrıca, bugün sezgilerinin seni yanıltabileceğini de unutma ve kararlarını mantıklı ve hukuki çerçevede değerlendir. Uzun vadeli iş planlarını gözden geçirmek ve gerçekçi bir eylem planı oluşturmak da önünü bir hayli açacaktır bugün, bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Neptün ile kurduğu kare açı, ilişkini bir misyon veya ruhsal bir arayış olarak görme eğilimini artırabilir. Partnerinle arandaki mesafe (fiziksel ya da duygusal) ya da ilişkinin geleceği hakkında belirsiz hisler besleyebilirsin. Bu aşamada ilişkinin akıbetini belirlemek için iyice düşünmelisin. Eğer bekar isen, farklı kültürlerden veya uzak yerlerden biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Tabii bu ilişkinin gerçekçi bir zemine oturması zaman alabilir ama hayaller gerçek olabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…