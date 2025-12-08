Sevgili Yengeç, bugün Mars ile Satürn'ün kozmik dansında oluşan kare açı, iş hayatında birtakım dalgalanmalar yaratabilir. Bu enerji, özellikle otorite figürleri ile arandaki ilişkilerini zorlaştırabilir. Tam da bu nokta belki bir yöneticin ya da bir iş arkadaşınla aynı hedefe koşarak rakip olabilirsin. Aman dikkat, rakibin bugün seni biraz sınamak isteyebilirler. Ancak unutma ki sabır seni bu zorlu süreçten galip çıkaracak anahtardır.

Satürn'ün güçlü duruşunu örnek alman gereken nokta da bu olmalı! Sabırlı ve güçlü duruşunla planladığın işi, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun projeyi ya da söz konusu rekabeti güvenli bir çerçeveye oturtarak kazanan sen olabilirsin. Bu sayede ileride karşılaşabileceğin bir riski de şimdiden bertaraf etmiş olabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelirsek... İşte burada işler biraz karışabilir. Partnerinin bir sözü ya da tavrı, seni ayrılığı düşünmeye itebilir. Ancak unutma ki acele kararlar vermek yerine, durumu biraz daha gözlemlemek daha doğru olabilir. Hem aklını hem kalbini dinleme zamanı! Öte yandan eğer bekarsan, gerçek aşk için acele etmemen gereken bir dönemdesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…