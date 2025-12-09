Sevgili Yengeç, bugün günlük rutinlerin değişebilir. Zira, alıştığın düzen ve iş arkadaşlarınla arandaki iletişimde değişim rüzgarları esiyor. Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, çalışma ortamının dinamiklerini biraz sarsabilir. Teknolojik aksaklık yaşanabilir, beklenmedik bir görev değişikliğiyle karşılaşabilir veya bir iş arkadaşınla fikir ayrılığına düşebilirsin.

Tabii bu durum kariyer cephesine de yansıyacaktır. Hissettiğin değişim enerjisi ve güvensizlik nedeniyle, bugün detaylara odaklanmakta zorlanabilirsin. Zihnini sürekli meşgul eden büyük resim ve gelecekteki hedefler olabilir. Ancak bu enerjiyi, iş süreçlerini teknolojiyle daha uyumlu hale getirmek için kullanabilirsen, kazanan tarafa geçebilirsin. Başarın, kriz anlarında ne kadar hızlı ve etkili çözümler üretebildiğine bağlı olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında, duygusal ihtiyaçların ile partnerinin sosyal çevresi veya arkadaşlık ilişkileri arasında bir gerilim hissedebilirsin. Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, sevdiğin kişiyle sosyal medya üzerinde veya arkadaşlarıyla yaptığı bir konuşma nedeniyle beklenmedik bir tartışma başlatabilir. Rutin ve güvenliğini korumak isteyen taraf sen olsan da, partnerinin özgürlük ve heyecan arayışını anlamaya çalışmalısın. Çünkü, senin de bildiğin gibi aşkta denge bir hayli önemlidir. Ani kıskançlık krizlerini ve ilişkinin bozulan dengesini düzene sokman şart. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…