Ne Yaparsa Yapsın Hayatta Bir Türlü Mutlu Olamayan Erkeklerin 6 Yaygın Alışkanlığı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.12.2025 - 15:41

Uzmanlara göre derin tatminsizlik yaşayan erkekler mutsuzluklarını nadiren kelimelerle ifade eder. Yıllarca süren kariyer ve ilişki incelemeleri, bu memnuniyetsizliğin kişinin kendisinin bile farkında olmadığı, yavaş yavaş gelişen altı davranış kalıbıyla dışa vurduğunu gösteriyor. 

İşte duygusal bir boşluğun sinsi işaretleri olan o altı alışkanlık. 👇

Kaynak: https://siliconcanals.com/k-psycholog...
1. Her Sessiz Anı Gürültüyle Doldurmak

Derin mutsuzluk, sessizliği tahammül edilemez hale getirir. Bu kaçınma davranışının en belirgin işaretidir. Zor duyguların veya yüzleşilmesi gereken düşüncelerin ortaya çıkmasını engellemek için sürekli bir dikkat dağıtıcı aranır: Kimse izlemese bile açık olan televizyon, kesintisiz podcast veya müzik dinleme zorunluluğu ve boş anlarda hemen telefona sarılma alışkanlığı. Sürekli gürültü arayışı, altta yatan duygusal karmaşanın sürekli ve baskın hale geldiğinin göstergesidir.

2. Dış Görünüşe ve Sağlığa Yatırım Yapmayı Bırakmak

Bu durum kişinin artık hiçbir şeyi umursamadığını gösteren en belirgin sinyaldir. Düzenli sporun aniden bırakılması, sadece işlevselliğe odaklanan, özensiz ve görünüşe önem verilmeyen kıyafet seçimleri ve düzensizleşen temel kişisel bakım bu duruma örnektir. 'Hiçbir şey korunmaya değmez' veya 'sadece sürekli yorgunum' hissi, içsel kopukluğun fiziksel bir tezahürüdür; vücuda yatırım yapmanın anlamsızlaşması, derin bir tatminsizlikten kaynaklanır.

3. Her Şeye Karşı Alaycı Bir Tavır Takınmak

İyimserliğin yerini, 'gerçekçilik' maskesi altında gizlenmiş sürekli bir olumsuzluk alır. Her konuşma bir şikayete dönüşür ve yeni fikirler açıklanmadan reddedilir. Başkalarının başarısı küçümsenir veya şansa bağlanır. Bu alaycılık, Psikolog Martin Seligman'ın bahsettiği öğrenilmiş çaresizliğin bir koruma mekanizmasıdır: 'Zaten hiçbir şeyin önemi yoksa, hayal kırıklığı da o kadar acı vermez' düşüncesini yansıtır.

4. Arkadaşlık ve Sosyal Bağlantılardan Uzaklaşmak

Sosyal davetler sürekli reddedilir ve planlar son dakikada belirsiz bahanelerle iptal edilir. Asıl sorun yoğunluk değil, bağlantı kurmanın gerektirdiği kırılganlık ve enerji kaybıdır. Derin mutsuzluk içindeki biri için, 'her şey yolundaymış gibi' davranmak yorucu hale gelir. Yalnız kalmayı tercih etmek, sahte bir cephe oluşturmaktan daha kolaydır ve bu durum, dürüst bir iletişim kurma yeteneğinin kayboluşunun sonucudur.

5. Ritüel Hissini Veren Katı Rutinler Geliştirmek

Rutinler, sağlıklı bir düzenden ziyade, gerçek hayattan kaçınma yolu olarak kullanılır. Program esnekliğini kaybeder; her akşam ve hafta sonu aynı düzende ilerler. Farklı bir şey yapma önerisine dirençle yaklaşılır. Bu katılık, hayatın temelden kontrol dışında hissedildiği durumlarda, bir kontrol yanılsaması yaratmak için kullanılır. Kişi sadece hareketleri yapar ve böylece herhangi bir şey hissetmek zorunda kalmaz.

6. Kendi Duygularını Zayıflık Olarak Görmek

Mücadeleye dair herhangi bir kabul anında önemsizleştirilir veya yeniden çerçevelenir. Depresyon 'sadece gerçekçilik' olarak, yalnızlık ise 'yalnız kalmayı tercih etme' olarak adlandırılır. Mutsuzluğu kabul etmek, bir tür başarısızlık olarak algılanır. Terapistler, özellikle erkeklerin duygusal farkındalığı zayıflık olarak görmeye alıştırıldığını belirtir. Bu durum, kabul edilmeyen duyguların gizli kalmasına ve kişinin farkında olmadığı şekillerde davranışlarını şekillendirmesine neden olur.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
