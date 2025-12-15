Milyonlar Böyle Kazanılıyor! Steve Jobs'ın Hiçbir Zaman Özür Dilememesinin Ardında Yatan Felsefe
Kaynak: https://www.fastcompany.com/660817/le...
Toplumsal yaşamda empati ve nezaketin göstergesi olarak kabul edilen 'Özür dilerim' ifadesi, uzmanlara göre sık ve gereksiz kullanıldığında duygusal zekayı düşürüyor ve güvenilirliği zedeliyor. Psikologlar, sürekli özür dilemenin özgüveni zedelediği konusunda hemfikir. Ancak Steve Jobs gibi karizmatik liderler, kriz anlarında durumu lehlerine çeviren bambaşka bir strateji uyguladı: Minnettarlık.
Detaylar 👇
Uzmanlar gereksiz yere özür dilemenin, kişinin kendi fikirlerine olan inancının eksikliğini yansıttığını ve bu durumun başkalarının gözünde zayıf ve güvensiz görünmesine yol açarak güvenilirliği sarstığını belirtiyor.
Apple kurucu ortağı Steve Jobs, özür dilemekten kaçınma stratejisini bir adım öteye taşıyarak, liderlik kariyeri boyunca boyun eğme konumundan ustaca kaçındı.
