Şezlongta Oturduğu Yerde Tuvaletini Yapan Kadının Eşinin Kimse Görmeden Kumla Kapatma Çabası Gündem Oldu

Bir yaz sezonunun daha sonuna geldik... Eylül ayında olmamıza rağmen ülkenin bir bölümü kuvvetli yağış etkisi altındayken, güney kesimlerde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Bu sebeple tatilciler de son son tatillerini yapıyor. Çoğunlukla otel ve deniz, kum, güneş temalı videolar izlerken bu kez tatilden gelen görüntüler hiç de beklenildiği gibi değildi.

Bir kadının şezlongta oturduğu yerde tuvaletini yaptığı anlar ve eşinin kimse görmeden kumla kapatma çabası sosyal medyada gündem oldu.