Şezlongta Oturduğu Yerde Tuvaletini Yapan Kadının Eşinin Kimse Görmeden Kumla Kapatma Çabası Gündem Oldu

Bir yaz sezonunun daha sonuna geldik... Eylül ayında olmamıza rağmen ülkenin bir bölümü kuvvetli yağış etkisi altındayken, güney kesimlerde sıcak hava etkisini göstermeye devam ediyor. Bu sebeple tatilciler de son son tatillerini yapıyor. Çoğunlukla otel ve deniz, kum, güneş temalı videolar izlerken bu kez tatilden gelen görüntüler hiç de beklenildiği gibi değildi.
Bir kadının şezlongta oturduğu yerde tuvaletini yaptığı anlar ve eşinin kimse görmeden kumla kapatma çabası sosyal medyada gündem oldu.
Bir kadın şezlongta oturduğu yerde tuvaletini yaptı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
rezalet puanım 10/10
Hem kumla ayıp kapatıp hem videoya çekmek
Kızılcık şerbeti Nilay 😅