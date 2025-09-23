onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tanınmış İki Şarkıcı DJ King Lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Olarak Bulundu

Tanınmış İki Şarkıcı DJ King Lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Olarak Bulundu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2025 - 07:06

Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar 'DJ King' lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera, konser turnesinde öldü!

Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera, konser turnesinde öldü!

Yerel basında çıkan habere göre, 16 Eylül’den bu yana kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera’nın cesetleri, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Cocotitlan kasabasında bulundu.

Meksiko Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Basın, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı.

Basın, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de başkent Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi.

Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika’daki dinleyicilerine, 'İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika.' ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya’da yıldızı parlayan ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Sanchez ve Herrera’nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları vermişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
x

Maalesef türkiye'de meksika olma yolunda gidiyor.başka türkiye yok.acilen kuruluş ayarlarımıza ve atatürkiyesine dönmemiz gerek.

Mor En Sevdiğim Renktir

Cidden tanıyan var mı bunları ? Haber olsun da ne olursa olsun. Onca sorun onca haber bitti elin ecnebisinin djlerine geldi sıra. Tamam Allah rahmet eylesin ... Devamını Gör

osman bosman

Kral sen texti at arkadaşlara onlar seni memnun edecek şekilde bülten hazırlarlar. İlgini çekmiyorsa okuma geç amk