Tanınmış İki Şarkıcı DJ King Lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Olarak Bulundu

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de başkent Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi.

Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika’daki dinleyicilerine, 'İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika.' ifadesini kullanmıştı.

Kolombiya’da yıldızı parlayan ve sahne performanslarıyla dikkat çeken Sanchez ve Herrera’nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da genç şarkıcıların bir an önce bulunması için gerekli talimatları vermişti.