Tanınmış İki Şarkıcı DJ King Lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera Ölü Olarak Bulundu
Meksika'da turneye çıkan Kolombiyalı şarkıcılar 'DJ King' lakaplı Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera ölü bulundu.
Şarkıcılar Bayron Sanchez ve Jorge Luis Herrera, konser turnesinde öldü!
Basın, sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceğini yazdı.
Maalesef türkiye'de meksika olma yolunda gidiyor.başka türkiye yok.acilen kuruluş ayarlarımıza ve atatürkiyesine dönmemiz gerek.
Cidden tanıyan var mı bunları ? Haber olsun da ne olursa olsun. Onca sorun onca haber bitti elin ecnebisinin djlerine geldi sıra. Tamam Allah rahmet eylesin ... Devamını Gör
Kral sen texti at arkadaşlara onlar seni memnun edecek şekilde bülten hazırlarlar. İlgini çekmiyorsa okuma geç amk