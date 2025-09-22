onedio
2025’in En İyisi: Ballon d'Or'un Sahibi PSG’nin Yıldızı Ousmane Dembele Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.09.2025 - 00:13

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2025 Ballon d'Or ödül töreninden büyük ödülün sahibi erkeklerde Ousmane Dembele oldu. Kadınlar Ballon d'Or'da mutlu sona ulaşan Barcelona'nın yıldızı Aitana Bonmati ise ödülü üst üste üç kez kazanmayı başardı.

Dünyanın en iyi futbolcularının ödüllendirildiği 2025 Ballon d'Or ödül töreninden yılın en iyileri belli oldu.

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünde 2025 senesinin kazananı Ousmane Dembele oldu. Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

Dembele, daha önce bu ödüle layık kötülen Platini, Jean-Pierre Papin, Zidane ve Karim Benzema gibi Fransız futbolcuların arasına katıldı.

Dembele, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Raphinha'yı; PSG'den takım arkadaşları Vitinha ve Achraf Hakimi'yi ve Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazandı.

Yılın en iyileri de ödüllerini aldı.

Yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Trophy'nin kazananı Viktor Gyökeres olurken, yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy'de 2025 yılının kazananı Gianluigi Donnarumma oldu.

Yılın takımı PSG, yılın en iyi teknik direktörü ise PSG’nin hocası Luis Enrique seçildi.

Bonmati üst üste 3. kez en iyi seçildi.

Kadınlarda 2025 Ballon d'Or ödülünün sahibi yeniden Aitana Bonmati oldu. Bonmati 2023 ve 2024'te de kazandığı Kadınlar Ballon d'Or'a bir yenisini daha ekleyerek bu ödülü üst üste üçüncü kez kazanan ilk kadın futbolcu oldu.

İsmail Kahraman
