2025’in En İyisi: Ballon d'Or'un Sahibi PSG’nin Yıldızı Ousmane Dembele Oldu

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünde 2025 senesinin kazananı Ousmane Dembele oldu. Fransız yıldız kariyerinde ilk kez bu ödülü kazandı.

Dembele, daha önce bu ödüle layık kötülen Platini, Jean-Pierre Papin, Zidane ve Karim Benzema gibi Fransız futbolcuların arasına katıldı.

Dembele, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Raphinha'yı; PSG'den takım arkadaşları Vitinha ve Achraf Hakimi'yi ve Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ı geride bırakarak ödülü kazandı.