Menajer Ayşe Barım'dan Dizi-Film Sektörüne Ağır Sitem: "Ömür Boyu Unutmayacağım"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
22.09.2025 - 07:48

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanmıştı. Hakkında 22 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenen Barım, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu. Ayşe Barım, sitem ederek “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” dedi.

Menajer Ayşe Barım, 28 Ocak'tan bu yana tutuklu.

Ayşe Barım, ilk olarak dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme geldi. Barım'ın sektörü elinde tuttuğu iddia edilirken hakkında yürütülen soruşturma Gezi Parkı eylemlerine evrildi. Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddia edilerek 28 Ocak'ta 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan tutuklanmıştı.

"Sektör bana sahip çıkmadı. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki..."

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ayşe Barım, sektöre sitem etti. Çalıştığı birçok yapımcıya  “Lütfen bir açıklama yapın, oyuncuları kimin seçtiğini, dizilerin patronunun kim olduğunu söyleyin” dediğini aktaran Barım, kimsenin açıklama yapmadığını ve karışmak istemediğini dile getirdi.

Ayşe Barım, 'Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki… Burada bir de bunun yasını yaşıyorum' ifadelerini kullandı.

Cezaevinde 7 kez bayıldığını söyleyen Barım, 30 kilo verdiğini dile getirdi.

Oyuncuların kendisini ziyaret etmek istediğini ama başvurularının reddedildiğini de dile getiren Ayşe Barım, cezaevinde 30 kilo verdiğini söyledi. Avluda nefes darlığı nedeniyle yürüyüş yapamadığını vurgulayan Barım, durumunun kötüye gittiğini belirtti.

Barım, dört ayda yedi kez bayıldığını ve bunun sebebinin kalp kasında bozulmanın cezaevinde ilerlemesi olarak açıkladı.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
