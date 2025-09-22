Menajer Ayşe Barım'dan Dizi-Film Sektörüne Ağır Sitem: "Ömür Boyu Unutmayacağım"

T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ayşe Barım, sektöre sitem etti. Çalıştığı birçok yapımcıya “Lütfen bir açıklama yapın, oyuncuları kimin seçtiğini, dizilerin patronunun kim olduğunu söyleyin” dediğini aktaran Barım, kimsenin açıklama yapmadığını ve karışmak istemediğini dile getirdi.

Ayşe Barım, 'Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki… Burada bir de bunun yasını yaşıyorum' ifadelerini kullandı.