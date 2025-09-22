Menajer Ayşe Barım'dan Dizi-Film Sektörüne Ağır Sitem: "Ömür Boyu Unutmayacağım"
Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanmıştı. Hakkında 22 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenen Barım, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu. Ayşe Barım, sitem ederek “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” dedi.
Menajer Ayşe Barım, 28 Ocak'tan bu yana tutuklu.
"Sektör bana sahip çıkmadı. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki..."
Cezaevinde 7 kez bayıldığını söyleyen Barım, 30 kilo verdiğini dile getirdi.
