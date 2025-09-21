onedio
"Böyle Bir Hata Kabul Edilemez" Elenen İsim Belli Oldu, MasterChef'te Bu Hafta (21 Eylül Pazar) Kim Elendi?

"Böyle Bir Hata Kabul Edilemez" Elenen İsim Belli Oldu, MasterChef'te Bu Hafta (21 Eylül Pazar) Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.09.2025 - 00:14

MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Sekizinci hafta heyecanının yaşandığı MasterChef'te zorlu bir eleme günü daha geride kaldı. Hünerlerini sergileyen yarışmacılar, MasterChef'ten elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Hataların konuşulduğu gecede MasterChef Türkiye'ye kim veda etti, 21 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta geride kaldı.

MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta geride kaldı.

Yarışmacılar şampiyon olmak için ter dökerken, yarışmacılar arasındaki mücadele de ekranlara yansımaya devam ediyor. Yarışmanın sekizinci haftasında potaya giren isimler Mavi takımdan Sezer, Furkan, Kırmızı Takım'dan Murat Can, Barış, İrem, Nisa ve son olarak Çağatay oldu.

MasterChef'te elenen isim İrem oldu.

MasterChef'te elenen isim İrem oldu.

Çağatay, Sezer ve Nisa'yla son dörde kalan İrem, yarışmaya veda eden isim oldu. Nisa'yla son ikiye kalan İrem, sekizinci haftada MasterChef'ten elendi.

