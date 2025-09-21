"Böyle Bir Hata Kabul Edilemez" Elenen İsim Belli Oldu, MasterChef'te Bu Hafta (21 Eylül Pazar) Kim Elendi?
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele sürüyor. Sekizinci hafta heyecanının yaşandığı MasterChef'te zorlu bir eleme günü daha geride kaldı. Hünerlerini sergileyen yarışmacılar, MasterChef'ten elenmemek için ellerinden geleni yaptı. Hataların konuşulduğu gecede MasterChef Türkiye'ye kim veda etti, 21 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'de sekizinci hafta geride kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te elenen isim İrem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın