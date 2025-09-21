onedio
"Altına İşemeyenler Olarak..." Kızılcık Şerbeti'nin Set Çalışanından Feyza Civelek İddialarına İmalı Paylaşım

"Altına İşemeyenler Olarak..." Kızılcık Şerbeti'nin Set Çalışanından Feyza Civelek İddialarına İmalı Paylaşım

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 23:30

Kızılcık Şerbeti'nden geçtiğimiz sezon ayrılarak büyük yankı uyandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeni için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Feyza Civelek'in koltuğa işerken yakalandığı, Sibel Taşçıoğlu'nun kendisine tokat attığı gibi iddiaların ardından gündem epey karışırken set çalışanı Elifcan Şahan'dan imalı bir paylaşım geldi. Şahan, Sibel Taşçıoğlu ile birlikte katıldığı düğünden manidar bir paylaşım yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce ortaya atılan iddialar arasında Feyza Civelek ile yaşadığı anlaşmazlık da söz konusu olmuştu. Ancak bu kez, Sibel Taşçıoğlu'nun Feyza Civelek'i koltuğa işerken gördüğü ve tepki gösterdiği, Feyza Civelek'in suçu başkasına attığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun Civelek'e tokat attığı iddiaları gündeme geldi.

Sibel Taşçıoğlu ile birlikte düğüne katılan Kızılcık Şerbeti set çalışanı Elifcan Şahan, iddiaların üstüne manidar bir paylaşım yaptı.

Sibel Taşçıoğlu ile birlikte düğüne katılan Kızılcık Şerbeti set çalışanı Elifcan Şahan, iddiaların üstüne manidar bir paylaşım yaptı.

Ekipten arkadaşlarının düğününden paylaştıkları fotoğrafta Feyza Civelek'e gönderme yapan Elifcan Şahan, paylaştığı fotoğrafa 'Grup altına işemeyenler olarak Lara ve Can'ı çok seviyoruz' notunu düştü. Konuyla ilgili Sibel Taşçıoğlu'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
