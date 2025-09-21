"Altına İşemeyenler Olarak..." Kızılcık Şerbeti'nin Set Çalışanından Feyza Civelek İddialarına İmalı Paylaşım
Kızılcık Şerbeti'nden geçtiğimiz sezon ayrılarak büyük yankı uyandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılık nedeni için şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Feyza Civelek'in koltuğa işerken yakalandığı, Sibel Taşçıoğlu'nun kendisine tokat attığı gibi iddiaların ardından gündem epey karışırken set çalışanı Elifcan Şahan'dan imalı bir paylaşım geldi. Şahan, Sibel Taşçıoğlu ile birlikte katıldığı düğünden manidar bir paylaşım yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
Sibel Taşçıoğlu ile birlikte düğüne katılan Kızılcık Şerbeti set çalışanı Elifcan Şahan, iddiaların üstüne manidar bir paylaşım yaptı.
