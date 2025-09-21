onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Çarpıntı Dizisindeki Sahnesiyle Devleşen Lizge Cömert'in Kamera Arkasında İzin İstediği Anlar Gündem Oldu!

Çarpıntı Dizisindeki Sahnesiyle Devleşen Lizge Cömert'in Kamera Arkasında İzin İstediği Anlar Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 18:34

Star TV ekranlarında ilk bölümüyle ekrana gelen Çarpıntı, geçtiğimiz hafta Türkiye A Milli Basketbol takımımızın final maçı sebebiyle ertelenmişti. Mecburen 2 hafta verince, ilk bölüm sahneleri sosyal medyada sık sık konuşulmaya başladı. Dizinin yapımcısı OGM Pictures da ilk bölümün kamera arkasından görüntüler paylaştı. Lizge Cömert'in çok konuşulduğu bir sahnenin kamera arkası sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Star TV ekranlarında başlayan Çarpıntı, geçtiğimiz hafta 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı sebebiyle ertelenmişti.

Star TV ekranlarında başlayan Çarpıntı, geçtiğimiz hafta 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı sebebiyle ertelenmişti.

İlk bölümüyle beğeni toplayan dizi için, 'Çarpıntı bu akşam var mı?', 'Çarpıntı yeni bölüm ne zaman?' soruları merak edilmeye başladı. Çarpıntı'nın ikinci bölümü bu akşam (21 Eylül Pazar) yayınlanacak.

Çarpıntı'nın ilk bölümüne Lizge Cömert'in oyunculuğu damga vurmuştu.

Çarpıntı'nın ilk bölümüne Lizge Cömert'in oyunculuğu damga vurmuştu.

'Yoruldum' diyerek kriz geçirdiği sahne sosyal medyada yüzlerce yorum almıştı. OGM Pictures, o anların kamera arkasını yayınladı. Lizge'nin bağırmadan önce 'Bağırabilir miyim?' diyerek izin istemesi ve sahnedeki performansı gündem oldu.

OGM Pictures'ın paylaşımını şöyle bırakalım:

Şimdi de sizleri Lizge Cömert'e gelen yorumlarla yalnız bırakalım:

Şimdi de sizleri Lizge Cömert'e gelen yorumlarla yalnız bırakalım:
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın