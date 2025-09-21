Çarpıntı Dizisindeki Sahnesiyle Devleşen Lizge Cömert'in Kamera Arkasında İzin İstediği Anlar Gündem Oldu!
Star TV ekranlarında ilk bölümüyle ekrana gelen Çarpıntı, geçtiğimiz hafta Türkiye A Milli Basketbol takımımızın final maçı sebebiyle ertelenmişti. Mecburen 2 hafta verince, ilk bölüm sahneleri sosyal medyada sık sık konuşulmaya başladı. Dizinin yapımcısı OGM Pictures da ilk bölümün kamera arkasından görüntüler paylaştı. Lizge Cömert'in çok konuşulduğu bir sahnenin kamera arkası sosyal medyada gündem oldu.
Star TV ekranlarında başlayan Çarpıntı, geçtiğimiz hafta 12 Dev Adam'ın EuroBasket final maçı sebebiyle ertelenmişti.
Çarpıntı'nın ilk bölümüne Lizge Cömert'in oyunculuğu damga vurmuştu.
OGM Pictures'ın paylaşımını şöyle bırakalım:
Şimdi de sizleri Lizge Cömert'e gelen yorumlarla yalnız bırakalım:
