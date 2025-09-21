Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılma Nedeni İçin Ortaya Atılan Yeni İddia Ortalığı Karıştırdı!

İddiaya göre; Feyza Civelek sette koltuğa kirletti, suçu ise Sibel Taşçıoğlu’na yıktı. Sibel Taşçıoğlu da duruma sinirlendi ve tartışma büyüyerek tokat atmaya kadar vardı. Bu olay sonrası senaryoya Pembe’nin ölüm sahnesi eklendiği öne sürüldü.

Tabii bunlar iddia ama sosyal medyada yankısı büyük oldu.