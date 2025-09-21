onedio
Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılma Nedeni İçin Ortaya Atılan Yeni İddia Ortalığı Karıştırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 14:38

Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Kızılcık Şerbeti dizisini bilmeyeniniz yoktur. Reytinglerde her hafta zirveyi gören dizi, bir yandan senaryosuyla bir yandan da oyuncu kadrosuyla hep gündemde. Ancak en çok konuşulan konulardan biri hiç kuşkusuz “Pembe” karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ani ayrılığı olmuştu. Seyirciler neden gittiğini uzun süre merak ederken ortaya atılan yeni iddialar kafaları iyice karıştırdı. Taşçıoğlu ile Feyza Civelek arasında set arkasında yaşandığı iddia edilen skandal olay sosyal medyada gündem oldu.

Buyrun anlatıyoruz 👇

Fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinde zirveyi bırakmadı.

Toplumun farklı kesimlerini yansıtan karakterleriyle dikkat çeken dizi, kadrosunda birçok değişikliğe de sahne oldu. Ancak unutulmaz karakterlerden biri “Pembe” idi. Sibel Taşçıoğlu’nun başarılı performansı sayesinde diziye damga vuran Pembe’nin ani ölümü, izleyicileri şoke etmişti. Taşçıoğlu veda ederken yaptığı konuşmada, “Başladığımız işi keşke beraber bitirebilseydik” sözleriyle aslında ipuçlarını vermiş, kendi isteğiyle değil mecburen ayrıldığını hissettirmişti.

Kaçıranlar için:

İddialara göre Taşçıoğlu’nun ayrılışında senarist Melis Civelek’in kızı ve dizide Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek ile yaşanan gerginlik etkili oldu.

Civelek'in katıldığı bir programda, “Pembe'nin diziden çıkmasıyla dizi döngüye girdi, derin bir nefes aldık. Pembe o yüzden ayrıldı. Reytingler değişmedi ona bakmak lazım.” sözleri gündeme oturmuştu. İkilinin arasının iyi olmadığını Civelek'in bu sözlerinden de anlamış olduk.

İzlemek isteyenler için:

Ancak son iddialar işin rengini tamamen değiştirdi.

İddiaya göre; Feyza Civelek sette koltuğa kirletti, suçu ise Sibel Taşçıoğlu’na yıktı. Sibel Taşçıoğlu da duruma sinirlendi ve tartışma büyüyerek tokat atmaya kadar vardı. Bu olay sonrası senaryoya Pembe’nin ölüm sahnesi eklendiği öne sürüldü.

Tabii bunlar iddia ama sosyal medyada yankısı büyük oldu.

Siz ne düşünüyorsunuz bu iddia hakkında? Yorumlara bekliyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
