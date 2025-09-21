Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılma Nedeni İçin Ortaya Atılan Yeni İddia Ortalığı Karıştırdı!
Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan Kızılcık Şerbeti dizisini bilmeyeniniz yoktur. Reytinglerde her hafta zirveyi gören dizi, bir yandan senaryosuyla bir yandan da oyuncu kadrosuyla hep gündemde. Ancak en çok konuşulan konulardan biri hiç kuşkusuz “Pembe” karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu’nun ani ayrılığı olmuştu. Seyirciler neden gittiğini uzun süre merak ederken ortaya atılan yeni iddialar kafaları iyice karıştırdı. Taşçıoğlu ile Feyza Civelek arasında set arkasında yaşandığı iddia edilen skandal olay sosyal medyada gündem oldu.
Fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana reyting listelerinde zirveyi bırakmadı.
İddialara göre Taşçıoğlu’nun ayrılışında senarist Melis Civelek’in kızı ve dizide Nilay’ı canlandıran Feyza Civelek ile yaşanan gerginlik etkili oldu.
Ancak son iddialar işin rengini tamamen değiştirdi.
