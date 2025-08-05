Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Pembe'nin Diziden Ayrılmasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu bol kaoslu geçse de hiç şüphesiz sezonun en çok konuşulan konusu Pembe'nin diziden ayrılmasıydı. Ayrılması diyoruz ama karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamalarına göre onun da bu ayrılıktan yalnızca bir hafta önce haberi olmuş. Aradan geçen ayların ardından dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Mesut Özuzun'un YouTube kanalına konuk oldu. Programda Pembe'nin diziden ayrılışıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Mesut Özuzun