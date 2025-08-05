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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Pembe'nin Diziden Ayrılmasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Pembe'nin Diziden Ayrılmasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.08.2025 - 13:47

Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu bol kaoslu geçse de hiç şüphesiz sezonun en çok konuşulan konusu Pembe'nin diziden ayrılmasıydı. Ayrılması diyoruz ama karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamalarına göre onun da bu ayrılıktan yalnızca bir hafta önce haberi olmuş. Aradan geçen ayların ardından dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Mesut Özuzun'un YouTube kanalına konuk oldu. Programda Pembe'nin diziden ayrılışıyla ilgili konuştu.

Kaynak: Mesut Özuzun

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=bTc4A...
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Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterinin diziden ani çıkışı herkesi olduğu kadar Sibel Taşçıoğlu'nu da şaşırtmıştı. Senaryoyu okurken yalnızca bir hafta önce ayrılacağını öğrenen Taşçıoğlu, kısa süre sonra yeni sezonun Çarpıntı dizisiyle anlaşmıştı.

Bu süreçte adı en çok geçen isimlerden biri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.

Bu süreçte adı en çok geçen isimlerden biri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.

Feyza Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'yla arasının açık olduğu, annesi senarist Melis Civelek'in bu sebeple Taşçıoğlu'nu kadrodan çıkardığı iddia edilmişti. Ancak her ikisi de iddiaları yalanlamıştı. Aylar sonra Mesut Özuzun'un programına katılan Feyza Civelek, 'Pembe'nin diziden çıkmasıyla dizi döngüye girdi, derin bir nefes aldık. Pembe o yüzden ayrıldı. Reytingler değişmedi ona bakmak lazım.' dedi.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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