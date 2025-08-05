Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Pembe'nin Diziden Ayrılmasıyla İlgili Sözleri Gündem Oldu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=bTc4A...
Kızılcık Şerbeti'nin üçüncü sezonu bol kaoslu geçse de hiç şüphesiz sezonun en çok konuşulan konusu Pembe'nin diziden ayrılmasıydı. Ayrılması diyoruz ama karaktere hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamalarına göre onun da bu ayrılıktan yalnızca bir hafta önce haberi olmuş. Aradan geçen ayların ardından dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Mesut Özuzun'un YouTube kanalına konuk oldu. Programda Pembe'nin diziden ayrılışıyla ilgili konuştu.
Kaynak: Mesut Özuzun
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Kızılcık Şerbeti'ne veda eden Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Bu süreçte adı en çok geçen isimlerden biri Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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