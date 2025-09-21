onedio
Magazin Bombası: Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler'in Genç Oyuncu İle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Gülistan Başköy
21.09.2025 - 13:45

Hadise ile yaptığı kısa süreli evliliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Daha önce Hande Erçel, Asena Atalay, Rojda Demirer gibi birçok ünlü isimle anılan Dinçerler’in aşk defterinin yeniden açıldığı söyleniyor. Bu kez genç oyuncu Mira Atagül’le ilişki yaşadığı iddiasıyla gündemde. 

Buyrun detaylara...

Birçoğumuz Mehmet Dinçerler’i Hadise ile yaptığı olaylı evliliğinden tanıyoruz.

Ama aslında magazin arşivine baktığımızda onun aşk sayfalarının epey kabarık olduğunu görüyoruz. Daha Hadise defteri açılmadan önce, Dinçerler’in adı Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Daha öncesinde ise Asena Atalay, Rojda Demirer, Ece Seçkin, Ceylan Çapa ve Deniz Akkaya gibi isimlerle de anıldı. Ancak en büyük sansasyonu Hadise ile 2022 yılında yaptığı evlilik oldu. Çift, Mart ayında nişanlanıp Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. O dönem tek kare bile paylaşılmadı ve evlilik kısa sürede çatırdayarak sona erdi. Hadise, boşanma açıklamasını tek bir sosyal medya paylaşımıyla yaparken, Dinçerler o günden sonra adeta kabuğuna çekildi.

Geçtiğimiz yıl katıldığı programda Hadise, “Aramızda bir konuşmama sözleşmesi var” diyerek sessizliğin sebebini açıklamıştı.

O tarihten sonra Mehmet Dinçerler’i magazin sayfalarında pek sık göremedik. Ta ki geçtiğimiz ay Marmaris’teki bir gece kulübünde yeniden objektiflere yakalanana kadar. Üstelik sahnede çalan eski eşi Hadise'nin şarkısıydı.

Dinçerler'in eğlendiği anlar magazinde gündem olmuştu:

Şimdi ise ortalığı karıştıran yeni bir iddia var.

Nurmagazins'te ortaya atılan iddiaya göre; Mehmet Dinçerler, genç oyuncu Mira Atagül ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyada daha önce Samet Akaydın ile adı geçen, hatta bazı takipçilerin futbolcu Barış Alper ile ilgili yorumlarını beğendiği konuşulan Mira Atagül, şimdilerde Dinçerler ile anılmaya başladı.

İlişkileri gerçekten var mı yok mu belirsiz, ancak bu dedikodular şimdiden magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

