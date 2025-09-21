Magazin Bombası: Hadise'nin Eski Kocası Mehmet Dinçerler’in Genç Oyuncu İle Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Ama aslında magazin arşivine baktığımızda onun aşk sayfalarının epey kabarık olduğunu görüyoruz. Daha Hadise defteri açılmadan önce, Dinçerler’in adı Hande Erçel ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti. Daha öncesinde ise Asena Atalay, Rojda Demirer, Ece Seçkin, Ceylan Çapa ve Deniz Akkaya gibi isimlerle de anıldı. Ancak en büyük sansasyonu Hadise ile 2022 yılında yaptığı evlilik oldu. Çift, Mart ayında nişanlanıp Nisan ayında Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. O dönem tek kare bile paylaşılmadı ve evlilik kısa sürede çatırdayarak sona erdi. Hadise, boşanma açıklamasını tek bir sosyal medya paylaşımıyla yaparken, Dinçerler o günden sonra adeta kabuğuna çekildi.