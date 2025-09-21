onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Shop Kraliçesi Demet Akalın, 1.73'lük Boyunu 1.80'e Uzatınca Dillere Fena Düştü!

Shop Kraliçesi Demet Akalın, 1.73'lük Boyunu 1.80'e Uzatınca Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.09.2025 - 11:09

Sosyal medyanın olmazsa olmaz ünlü isimlerinden Demet Akalın her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Kimi zaman yazım yanlışlarıyla kimi zaman da dünyaca ünlü şarkıcılara yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Bu kez ise fazla kaçırdığı shop nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 1.73 boyundaki şarkıcı, boyunu uzatmaya çalışırken bir anda 1.80’e yaklaşınca yorumlardan kurtulamadı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atarlı giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın'ı tanımayanınız yoktur.

Atarlı giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın'ı tanımayanınız yoktur.

Afedersin, Nazar, Evli Mutlu Çocuklu, Olacak Olacak, İntikam gibi şarkılarıyla her yaza damga vuran ünlü şarkıcı Demet Akalın, sadece dillere dolanan şarkılarıyla değil, sosyal medya kullanımıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Yazım yanlışlarıyla dolu tweetlerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Bazen tweetleri o kadar anlaşılmaz oluyordu ki sosyal medyada kendine tercüman bile bulmuştu bir dönem.

Kaçıranlar için:

Demet Akalın atarlı giderli şarkıları, yazım yanlışları kadar shoplarıyla da meşhur bir ünlümüz.

Demet Akalın atarlı giderli şarkıları, yazım yanlışları kadar shoplarıyla da meşhur bir ünlümüz.

Geçtiğimiz yıl yeni klibi için kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı bikinili pozlarını sosyal medya hesabından shoplu paylaşınca olanlar olmuştu.

'shop demeyin' notunu düştüğü fotoğraflardaki farklar dillere düşmekten kurtulamamıştı.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez boyuna yaptığı shopla dillere düştü.

Bu kez boyuna yaptığı shopla dillere düştü.

Akalın, önceki gün Ankara Oran Açıkhava’da konser verdi. Dillerden düşmeyen hit şarkılarını seslendiren Akalın, sahnedeki enerjisiyle seyircilerine coşkulu anlar yaşattı. Hem performansı hem de iddialı sahne tarzıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündemi salladı.

Sosyal medya hesabından sahne karelerini paylaşan Akalın, fotoğraflarında photoshop’u biraz fazla abartınca tepkilerden kaçamadı. Normalde 1.73 boyunda olan şarkıcı, ufak dokunuşlarla boyunu uzatmaya çalışırken neredeyse 1.80’e ulaştı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın