Shop Kraliçesi Demet Akalın, 1.73'lük Boyunu 1.80'e Uzatınca Dillere Fena Düştü!
Sosyal medyanın olmazsa olmaz ünlü isimlerinden Demet Akalın her hareketiyle gündem olmayı başarıyor. Kimi zaman yazım yanlışlarıyla kimi zaman da dünyaca ünlü şarkıcılara yaptığı yorumlarla çok konuşuluyor. Bu kez ise fazla kaçırdığı shop nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 1.73 boyundaki şarkıcı, boyunu uzatmaya çalışırken bir anda 1.80’e yaklaşınca yorumlardan kurtulamadı.
İşte detaylar…
Atarlı giderli şarkıların kraliçesi Demet Akalın'ı tanımayanınız yoktur.
Demet Akalın atarlı giderli şarkıları, yazım yanlışları kadar shoplarıyla da meşhur bir ünlümüz.
Bu kez boyuna yaptığı shopla dillere düştü.
