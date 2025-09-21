onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
21.09.2025 - 19:02

Ata sporlarımızdan goygoyu hemen her konuda işleyebilen X kullanıcıları, bu hafta da TV dünyasını eksik etmediler. Yeni dizi ve programların yanı sıra eskileri de goygoya meze yapan kullanıcılar bir kez daha kahkahaya boğdu. Gelin, bu hafta nelere gülmüşüz birlikte bakalım. 

Bol kahkahalar! 🚀

Elimiz ayağımız artık 😅

twitter.com

Yaşlanmadık da yaş aldık diyelim.

twitter.com

Hafta içi bizdir:

twitter.com

Yorum yok 😅😅

twitter.com

Maalesef olmadı, kurtaramadık :(

twitter.com
Hanımcılık deyince de Şahin be!

twitter.com

Az kaldı en azından.

twitter.com

Yeni fikirlere açık olmak lazım...

twitter.com

Biraz sabır lütfen arkadaşlar!

Ben maalesef...

Erkek anneleri üzgün

twitter.com

Yarını şu şekil bekliyoruz.

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
