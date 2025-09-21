onedio
Son 7 Yılın En İyi Açılışları Belli Oldu: Hangi Dizi, Sezon Açılışıyla Reytinglerde Zirvede Yer Aldı?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 20:42

Uzak Şehir'in ikinci sezona 13.92 reytingle başlaması son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Büyük bir başarı yakalayan Uzak Şehir'in ardından, geçtiğimiz sezonlarda sezon açılışını zirvede yapan diziler merak edilmeye başladı. Burak Sakar, son 7 yılın sezon açılışlarını açıkladı. Bakalım, birinci kim oldu?

Uzak Şehir, 2. sezon açılışını oldukça yüksek bir reytingle yaptı.

Yaz boyu diziyi merakla bekleyen izleyici, geçtiğimiz sezon rekorlar kırmasına destek olduğu Uzak Şehir için ekran başına geçti. Dizi, 13.92 reyting alarak sezonun ilk 10+ reyting alan yapımı oldu. Bu durum, geçmiş sezonlarda sezon açılışında alınan en yüksek reytinglerin merak edilmesine yol açtı.

X'te Burak Sakar, son 7 yılın sezon açılış reytinglerini paylaştı.

Buna göre, Uzak Şehir ikinci sezon açılışıyla zirvede yer aldı. Onu Sen Anlat Karadeniz'in ikinci sezon açılışı izlerken, Çukur da ikinci sezonuyla üçüncü sırada yer aldı. Son 7 yılda Çukur 2 kez, Kuruluş Osman 3 kez yer aldı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
