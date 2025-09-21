Son 7 Yılın En İyi Açılışları Belli Oldu: Hangi Dizi, Sezon Açılışıyla Reytinglerde Zirvede Yer Aldı?
Uzak Şehir'in ikinci sezona 13.92 reytingle başlaması son günlerin en çok konuşulan konularından biri oldu. Büyük bir başarı yakalayan Uzak Şehir'in ardından, geçtiğimiz sezonlarda sezon açılışını zirvede yapan diziler merak edilmeye başladı. Burak Sakar, son 7 yılın sezon açılışlarını açıkladı. Bakalım, birinci kim oldu?
Uzak Şehir, 2. sezon açılışını oldukça yüksek bir reytingle yaptı.
X'te Burak Sakar, son 7 yılın sezon açılış reytinglerini paylaştı.
