"Pinko'nun Ayrılık Nedeni" Feyza Civelek'in Koltuk İddiası Kızılcık Şerbeti Goygoycularını Harekete Geçirdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2025 - 21:51

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz aylarda gündemi bir hayli sarsmıştı. Ünlü oyuncunun diziden neden ayrıldığıyla ilgili pek çok iddia ortaya atılmıştı. Son atılan iddiada ise, Feyza Civelek'le ilgili şaşırtıcı ifadeler yer aldı. Bu iddiaların ardından Kızılcık Şerbeti goygoycuları hemen harekete geçti.

Kızılcık Şerbeti'nden geçtiğimiz sezon ayrılan Sibel Taşçıoğlu gündeme bomba gibi düşmüştü.

Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrılacağını da yalnızca bir hafta önce senaryoyu okurken öğrendiğini açıklamıştı. Ayrılık nedeniyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak, Feyza Civelek'in koltuğa işediği, Sibel Taşçıoğlu'nun buna tepki gösterdiği ve Melis Civelek'in Sibel Taşçıoğlu'nu diziden çıkardığı iddia edildi.

Sosyal medyada bir anda gündem olan iddia Kızılcık Şerbeti goygoycularını harekete geçirdi:

Gazeteci İlker Koç, Feyza Civelek'in iddiaları yalanladığını açıkladı.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
