MasterChef'te Gergin Anlar: Mehmet Şef Öfkeden Çılgına Döndü, Stüdyodan Kovduğu Çağatay Üstüne Yürüdü!



MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 08:35

MasterChef dokuzuncu haftasıyla ekrana gelirken yeni bölümde hiç istenmeyen olayların yaşandığı fragmanda görüldü. Mehmet Şef, Mavi takım kaptanı Çağatay'a sinirlenip stüdyodan kovdu. Söylediklerinin ardından da Çağatay öfkesine yenik düşerek stüdyoyu terk etmek yerine şefin üzerine doğru yürüdü. Arkadaşları yarışmacıyı tutmaya çalıştı.

MasterChef Türkiye'de gergin ve kıyasıya mücadele sürüyor.



Geçtiğimiz hafta İrem'in elendiği MasterChef'te kaptanlar ve takımlar belli oldu. Ancak yarışmada hiç istenmeyen bir olay yaşandı.

25 Eylül Perşembe yayınlanacak Masterhef'te bölümün fragmanında büyük bir olay yaşandığı görüldü.



Mehmet Şef, konuşması sırasında arkadaşlarıyla konuşup şakalaşan Çağatay'ı daha önce uyardığını belirterek stüdyodan kovdu. Ancak Çağatay, stüdyoyu terk etmek yerine şefe doğru yürüyünce arkadaşları onu tutmaya çalıştı.

Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
