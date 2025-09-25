MasterChef'te Gergin Anlar: Mehmet Şef Öfkeden Çılgına Döndü, Stüdyodan Kovduğu Çağatay Üstüne Yürüdü!
MasterChef dokuzuncu haftasıyla ekrana gelirken yeni bölümde hiç istenmeyen olayların yaşandığı fragmanda görüldü. Mehmet Şef, Mavi takım kaptanı Çağatay'a sinirlenip stüdyodan kovdu. Söylediklerinin ardından da Çağatay öfkesine yenik düşerek stüdyoyu terk etmek yerine şefin üzerine doğru yürüdü. Arkadaşları yarışmacıyı tutmaya çalıştı.
MasterChef Türkiye'de gergin ve kıyasıya mücadele sürüyor.
25 Eylül Perşembe yayınlanacak Masterhef'te bölümün fragmanında büyük bir olay yaşandığı görüldü.
