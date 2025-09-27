onedio
Salçalı Makarna ve Tavuk Yiyen Çocuklar Hayatını Kaybetmişti: Anne Babanın İfadesinde 'Görümce' Detayı

Salçalı Makarna ve Tavuk Yiyen Çocuklar Hayatını Kaybetmişti: Anne Babanın İfadesinde ‘Görümce’ Detayı

27.09.2025 - 08:50

İstanbul Eyüpsultan’da Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Annenin kalp krizi geçirdiği belirlenirken 2 çocukları hayatını kaybetti. Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre ailenin ifadesi ortaya çıktı. İfadede ‘görümce’ detayı dikkat çekti. 

Salçalı makarna ve tavuk yiyen aile hayatının kabusunu yaşadı. Ailenin ifadesi ortaya çıktı.

Salçalı makarna ve tavuk yiyen aile hayatının kabusunu yaşadı. Ailenin ifadesi ortaya çıktı.

İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan aile yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Hastaneye giden aile ilk taburcunun ardından eve gönderildi. Ertesi gün çocukların yeniden fenalaşması üzerine hastaneye giden aile iki çocuğunun da cenazesini aldı. 

Anne ise kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo oldu. Ekol TV’de yer alan habere göre anne ve babanın ifadesi ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyledi.

"Görümcem bana el yapımı salça getirmişti."

“Görümcem bana el yapımı salça getirmişti.”

Görümcesinin kendisine salça getirdiğini söyleyen Aleyna Birkent, “Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum” diye konuştu. 

Baba Yücel Birkent ise hayatını kaybeden oğlu Alparslan’ın sadece makarna yediğini vurguladı. Birkent, şunları dedi:

“Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.”

Ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı👇🏻

