Salçalı Makarna ve Tavuk Yiyen Çocuklar Hayatını Kaybetmişti: Anne Babanın İfadesinde ‘Görümce’ Detayı
İstanbul Eyüpsultan’da Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Annenin kalp krizi geçirdiği belirlenirken 2 çocukları hayatını kaybetti. Ekol TV’den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre ailenin ifadesi ortaya çıktı. İfadede ‘görümce’ detayı dikkat çekti.
Salçalı makarna ve tavuk yiyen aile hayatının kabusunu yaşadı. Ailenin ifadesi ortaya çıktı.
“Görümcem bana el yapımı salça getirmişti.”
Ailenin hastanedeki görüntüleri ortaya çıktı👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
