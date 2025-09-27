Salçalı Makarna ve Tavuk Yiyen Çocuklar Hayatını Kaybetmişti: Anne Babanın İfadesinde ‘Görümce’ Detayı

Görümcesinin kendisine salça getirdiğini söyleyen Aleyna Birkent, “Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı salça getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum” diye konuştu.

Baba Yücel Birkent ise hayatını kaybeden oğlu Alparslan’ın sadece makarna yediğini vurguladı. Birkent, şunları dedi:

“Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.”