Vize Başvurusu Yapacaklar Dikkat: Türk Müziği Sanatçısını Bu İnternet Sitesiyle Dolandırdılar!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 21:12

Son dönemde yaşanan vize krizi dolandırıcıları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya vize işlemleri vaadiyle dolandırıldı. Bir internet sitesi üzerinden şüphelilerle iletişime geçen Turan, 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Vize dolandırıcılığı yapan 12 şüpheli yakalandı.

İtalya vize başvurusu yapmak isteyen sanatçı, bir internet sitesinin tuzağına düştü.

Türk Müziği sanatçısı Nalan Söke Turan, İtalya’ya vize başvurusu için 'www.onlinevizebasvuru.com” internet sitesi üzerinden şüpheli şahıslarla iletişime geçti. Vize başvurusu işlemleri için pasaport ve belgelerle birlikte 90 bin TL para gönderen Turan, daha sonra şüphelilere ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan Turan, ihbarda bulundu.

8 ilde operasyon düzenlendi. Vize dolandırıcıları yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi yakalandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
