Vize Başvurusu Yapacaklar Dikkat: Türk Müziği Sanatçısını Bu İnternet Sitesiyle Dolandırdılar!
Son dönemde yaşanan vize krizi dolandırıcıları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçısı Nalan Höke Turan, İtalya vize işlemleri vaadiyle dolandırıldı. Bir internet sitesi üzerinden şüphelilerle iletişime geçen Turan, 90 bin lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Vize dolandırıcılığı yapan 12 şüpheli yakalandı.
İtalya vize başvurusu yapmak isteyen sanatçı, bir internet sitesinin tuzağına düştü.
8 ilde operasyon düzenlendi. Vize dolandırıcıları yakalandı.
