Yolda Yürüyerek Sigara İçenlere Sitem Eden Kadın Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.09.2025 - 18:11

Pelin Birinci isimli bir kullanıcı sosyal medya hesabından yolda yürürken sigara içen insanlara sitemde bulunduğu bir video paylaştı. İstanbul’da bir gün eve sigara kokmadan dönmek istediğini aktaran kullanıcı, “Yolda yürürken dumanınızı üflüyorsunuz. Bu bir sınır ihlalidir, saygısızlıktır” diyerek tepki gösterdi. Genç kadının sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kadının sözlerini destekleyen de oldu haksız bulanlar da.

Buradan izleyebilirsiniz:

Yolda sigara içerek yürüyenlere sitem eden kadın sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.

Pelin Birinci isimli kullanıcı TikTok hesabından bir video paylaştı. Yolda yürürken sigara içilmemesi gerektiğini belirten Birinci, 'Evden çıktım, gayet temiz hissediyorum. 5 dakika içinde sigara koktum. Çünkü yolda yürürken dumanınızı üflüyorsunuz. Bu bir sınır ihlalidir, saygısızlıktır. Bunun farkında değilsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bunu söylemek istiyorum. İstanbul’da bir gün eve üstüm başım kokmadan dönmek istiyorum' dedi.

Kullanıcının sitemi sosyal medyayı ikiye böldü. Tepki gösterenlerin yorumları şöyle oldu👇🏻
Kullanıcıyı destekleyenler de vardı👇🏻
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
lily

kadın haklı birileri sigara içmek istiyor diye duman solumak zorunda değiliz

The_Devil_of_Ramadi

Sen de parfüm kullanarak insanları rahatsız ediyorsun o ne olacak ?