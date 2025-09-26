Yolda Yürüyerek Sigara İçenlere Sitem Eden Kadın Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başlattı

Pelin Birinci isimli kullanıcı TikTok hesabından bir video paylaştı. Yolda yürürken sigara içilmemesi gerektiğini belirten Birinci, 'Evden çıktım, gayet temiz hissediyorum. 5 dakika içinde sigara koktum. Çünkü yolda yürürken dumanınızı üflüyorsunuz. Bu bir sınır ihlalidir, saygısızlıktır. Bunun farkında değilsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bunu söylemek istiyorum. İstanbul’da bir gün eve üstüm başım kokmadan dönmek istiyorum' dedi.