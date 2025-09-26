Yolda Yürüyerek Sigara İçenlere Sitem Eden Kadın Sosyal Medyada Yeni Tartışma Başlattı

Pelin Birinci isimli bir kullanıcı sosyal medya hesabından yolda yürürken sigara içen insanlara sitemde bulunduğu bir video paylaştı. İstanbul’da bir gün eve sigara kokmadan dönmek istediğini aktaran kullanıcı, “Yolda yürürken dumanınızı üflüyorsunuz. Bu bir sınır ihlalidir, saygısızlıktır” diyerek tepki gösterdi. Genç kadının sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. Kadının sözlerini destekleyen de oldu haksız bulanlar da.
Yolda sigara içerek yürüyenlere sitem eden kadın sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.
Kullanıcının sitemi sosyal medyayı ikiye böldü. Tepki gösterenlerin yorumları şöyle oldu👇🏻
Kullanıcıyı destekleyenler de vardı👇🏻
kadın haklı birileri sigara içmek istiyor diye duman solumak zorunda değiliz
Sen de parfüm kullanarak insanları rahatsız ediyorsun o ne olacak ?