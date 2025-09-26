onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kim Alıyor Dedirten Ürünlerden Oda Arkadaşı Tuhaflıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kim Alıyor Dedirten Ürünlerden Oda Arkadaşı Tuhaflıklarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.09.2025 - 16:28

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor.  Bakalım Bu Cuma hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ayın diyaloğuyla başlayalım!

Ayın diyaloğuyla başlayalım!
twitter.com

Tişört de aynı renk.

Tişört de aynı renk.
twitter.com

E haklı?

E haklı?
twitter.com

Bu da haklı...

Bu da haklı...
twitter.com

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Allah kurtarsın!

Allah kurtarsın!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gurme bir bilgiyle kapatalım 👋

Gurme bir bilgiyle kapatalım 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın