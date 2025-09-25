Bisküvili 'Fakir' Pastasına Alternatif İsim Önererek Güldürenler
'Bisküvili pasta' denince aklınıza ne geliyor? Eminiz herkesin aklında aynı pasta canlanıyordur. Hani şu borcama yapılan, kat kat bisküvilerin ve pudingin buluştuğu pratik ama bir o kadar da lezzetli pasta! E her zaman bu kadar uzun açıklayacak değiliz, bu pastaya herkesin kabul edeceği bir isim lazım.
X'teki bir kullanıcı 'bunun adı ne?' diye sorunca kullanıcılardan alternatif isimler gecikmedi.
İlk paylaşım şöyleydi ve sadece yanlış cevaplar istendi;
Pastaya da birçok alternatif isim gelmiş oldu!
Tembel pastasına ne dersiniz?
Harika bir öneri.
Bunu da bilmiyorsanız (!)
Hindistan cevizi dokunuşları olan...
Sizin evde de mi kız kardeşiniz yapar?
Fakir lazanyası
"En sevdiğim, en sevdiğim"
Havalı bir isim oldu.
Herkes için geçerli olabilecek bir isim önerisi.
Prenses tatlısı mı?
Peki bu pasta gerçekten seviliyor mu?
Hem de nasıl!
Olsa da yesek 😋
Peki sizce bu pastanın adı ne olmalı?
Benim de bi püskevitim olsa tatlısı
Ben bilmiyorum adı ne?