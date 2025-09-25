onedio
Bisküvili 'Fakir' Pastasına Alternatif İsim Önererek Güldürenler

Dilara Bağcı
25.09.2025 - 10:54

'Bisküvili pasta' denince aklınıza ne geliyor? Eminiz herkesin aklında aynı pasta canlanıyordur. Hani şu borcama yapılan, kat kat bisküvilerin ve pudingin buluştuğu pratik ama bir o kadar da lezzetli pasta! E her zaman bu kadar uzun açıklayacak değiliz, bu pastaya herkesin kabul edeceği bir isim lazım.

X'teki bir kullanıcı 'bunun adı ne?' diye sorunca kullanıcılardan alternatif isimler gecikmedi.

İlk paylaşım şöyleydi ve sadece yanlış cevaplar istendi;

twitter.com

Pastaya da birçok alternatif isim gelmiş oldu!

twitter.com

Tembel pastasına ne dersiniz?

twitter.com

Harika bir öneri.

twitter.com

Bunu da bilmiyorsanız (!)

twitter.com

Hindistan cevizi dokunuşları olan...

twitter.com

Sizin evde de mi kız kardeşiniz yapar?

twitter.com

Fakir lazanyası

twitter.com

"En sevdiğim, en sevdiğim"

twitter.com

Havalı bir isim oldu.

twitter.com

Herkes için geçerli olabilecek bir isim önerisi.

twitter.com

Prenses tatlısı mı?

twitter.com

Peki bu pasta gerçekten seviliyor mu?

twitter.com

Hem de nasıl!

twitter.com

Olsa da yesek 😋

twitter.com

Peki sizce bu pastanın adı ne olmalı?

twitter.com

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
yoksunn

Benim de bi püskevitim olsa tatlısı

ride or die

Ben bilmiyorum adı ne?