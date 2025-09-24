Şehir İçi Otobüslerdeki 'Valiz' Bölmesine Alternatif Kullanım Önerileri
Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir paylaşım viral olmasın. Bu kez de bir kullanıcının X'te paylaştığı fotoğraf üzerine pek çok yorum geldi. X'teki kullanıcı, şehir içi otobüslerden bir fotoğraf paylaştı ve normalde valiz konulması için planlanan alanın ne işe yaradığını sordu. Paylaşımında da oldukça yaratıcı bir şekilde 'bebek bezi değiştirme bölümü mü?' deyince birbirinden yaratıcı alıntılar da gecikmedi.
Gelin bakalım bu alan başka neler için kullanılabilirmiş? :)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Otobüslerdeki bu alanın ne olduğunu soran kişi aynı zamanda garip bir öneride bulunmuş oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bu alan başka ne için kullanılabilir?
👇🏻
Çanta park yeri
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Aman şimdi karpuz sıkışır falan.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O kadar gerçekçi ki...
Kulaklıkla müzik dinleyerek;
Sizce burası ne için? :)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ayakkabilarını koyup, otobüste namaz kılarak duyar kasmak icin ayrilan bolum 😃