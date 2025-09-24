onedio
Şehir İçi Otobüslerdeki 'Valiz' Bölmesine Alternatif Kullanım Önerileri

Şehir İçi Otobüslerdeki 'Valiz' Bölmesine Alternatif Kullanım Önerileri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 21:18

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir paylaşım viral olmasın. Bu kez de bir kullanıcının X'te paylaştığı fotoğraf üzerine pek çok yorum geldi. X'teki kullanıcı, şehir içi otobüslerden bir fotoğraf paylaştı ve normalde valiz konulması için planlanan alanın ne işe yaradığını sordu. Paylaşımında da oldukça yaratıcı bir şekilde 'bebek bezi değiştirme bölümü mü?' deyince birbirinden yaratıcı alıntılar da gecikmedi.

Gelin bakalım bu alan başka neler için kullanılabilirmiş? :)

Otobüslerdeki bu alanın ne olduğunu soran kişi aynı zamanda garip bir öneride bulunmuş oldu.

Peki bu alan başka ne için kullanılabilir?

Çanta park yeri

Aman şimdi karpuz sıkışır falan.

O kadar gerçekçi ki...

Kulaklıkla müzik dinleyerek;

Sizce burası ne için? :)

Yorumlara bekliyoruz.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
