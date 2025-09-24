onedio
Baba Tarafını Suçlayanlardan Eylül Ayı Mağdurlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2025 - 18:57

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım haftanın Çarşamba günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

Başlayalım!

twitter.com

Faka basmak nedir?

twitter.com

Şöyle bir ay oldu...

twitter.com

🤔

twitter.com

Taklitçi Kezban mı demişti?

twitter.com
Nasıl başardın onu?

twitter.com

Hiç!

twitter.com

Karar hızı önemli...

twitter.com

Travmadır...

twitter.com
twitter.com
Yarın yine buralardayız 👋

twitter.com
