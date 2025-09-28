Şener Üşümezsoy Yine Bildi: Sındırgı Depremi Sonrasında Simav’a Dikkat Çekmişti
Beklenen İstanbul depremi ile ilgili yaptığı tahminle adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremleri değerlendirirken Kütahya’nın Simav ilçesine dikkat çekmişti. Üşümezsoy, Simav’ın jeolojik yapısı nedeniyle büyük deprem potansiyeli taşıdığını ifade etmişti. Bugün aynı bölgede 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok kentte de hissedildi.
Şener Üşümezsoy’un açıklamaları 👇
