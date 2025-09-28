onedio
Şener Üşümezsoy Yine Bildi: Sındırgı Depremi Sonrasında Simav’a Dikkat Çekmişti

İsmail Kahraman
28.09.2025 - 13:27

Beklenen İstanbul depremi ile ilgili yaptığı tahminle adından söz ettiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremleri değerlendirirken Kütahya’nın Simav ilçesine dikkat çekmişti. Üşümezsoy, Simav’ın jeolojik yapısı nedeniyle büyük deprem potansiyeli taşıdığını ifade etmişti. Bugün aynı bölgede 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki deprem birçok kentte de hissedildi.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki depremi yorumlarken, Kütahya’nın Simav ilçesine de dikkat çekmişti.

Simav fayına işaret eden Üşümezsoy, 'Sındırgı'daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır' ifadelerini kullanmıştı.

Şener Üşümezsoy’un açıklamaları 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
