Fenerbahçe, Tedesco ile Yolları Ayırırsa Sözleşmedeki İlginç Bir Madde Devreye Girecek

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı sonrası görevine son verilmesi beklenen Domenico Tedesco’nun sözleşme detayları ortaya çıktı. İki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir yıllık maaş alacak olan Tedesco’nun, yardımcılarıyla birlikte toplam maliyeti yüksek olacak. Eski yönetim, 40 yaşındaki teknik adama 2,5 milyon Euro, ekibine ise 1,5 milyon Euro ödeme yapmıştı. Başkan Sadettin Saran’ın Samandıra’da planladığı kadro ve teknik ekip değişikliği, toplam maliyeti 4 milyon Euro’ya çıkaracak.