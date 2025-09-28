onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Tedesco ile Yolları Ayırırsa Sözleşmedeki İlginç Bir Madde Devreye Girecek

Fenerbahçe, Tedesco ile Yolları Ayırırsa Sözleşmedeki İlginç Bir Madde Devreye Girecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 19:03

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yönetimle yaşanan görüşmeler ve takım performansı, İtalyan çalıştırıcının durumu hakkında merak uyandırıyor. Son olarak Tedesco’nun sözleşme detayları da gündeme geldi.

Tedesco'nun alacağı tazminat detayı Fenerbahçe'nin elini kolaylaştırabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'de göreve Tedesco gelmişti.

Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'de göreve Tedesco gelmişti.

Domenico Tedesco, Ali Koç döneminde göreve gelmişti ancak Koç ve yönetim kurulunun seçimi kaybetmesinin ardından Saran yönetiminde tartışılmaya başlandı. 

Birçok yorumcu ve kulis bilgisi Tedesco ile yolların ayrılarak yerine yerli bir ismin geleceğini yazıyor.

Sözleşmesinde ayrılığa dair farklı bir madde konduğu ortaya çıktı. Oluşan maliyet yine de cep yakacağa benziyor.

Sözleşmesinde ayrılığa dair farklı bir madde konduğu ortaya çıktı. Oluşan maliyet yine de cep yakacağa benziyor.

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı sonrası görevine son verilmesi beklenen Domenico Tedesco’nun sözleşme detayları ortaya çıktı. İki yıllık kontratına rağmen yalnızca bir yıllık maaş alacak olan Tedesco’nun, yardımcılarıyla birlikte toplam maliyeti yüksek olacak. Eski yönetim, 40 yaşındaki teknik adama 2,5 milyon Euro, ekibine ise 1,5 milyon Euro ödeme yapmıştı. Başkan Sadettin Saran’ın Samandıra’da planladığı kadro ve teknik ekip değişikliği, toplam maliyeti 4 milyon Euro’ya çıkaracak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın