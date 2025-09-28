onedio
Altay - Eskişehirspor Maçı Öncesi Yan Hakeme Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 17:06

Türkiye’de futbol sahalarında yaşanan en tartışmalı konulardan biri de hakemlere yönelik saldırılar. Maç sonlarında ya da saha içinde tansiyonun yükselmesiyle birlikte, hakemler zaman zaman fiziksel ya da sözlü şiddetin hedefi oluyor. Özellikle alt liglerde ve amatör karşılaşmalarda bu olayların sık yaşanması dikkat çekiyor. 

Bu kez saldırı haberi 3.Lig'den geldi. Hem de henüz hakemler maça bile gelmemişti.

İki efsane kulüp 3.Lig'de karşı karşıya geliyor.

İki efsane kulüp 3.Lig'de karşı karşıya geliyor.

Türk futbolunun efsane kulüplerinden olan Altay ve Eskişehirspor bugün 3.Lig 4.Grup maçında karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak maç öncesi iki camia da büyük bir heyecan yaşarken maç öncesi gelen haber herkesi şok etti.

Acı haberi Tahir Kum açıkladı.

Acı haberi Tahir Kum açıkladı.

Tahir Kum'un aktardığına göre bugün Altay ile Eskişehirspor arasında oynanacak olan karşılaşmada görevli yardımcı hakem E.K’nin otel çıkışı bıçaklı saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

TFF saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, hakem değişikliğini duyurdu. 

TFF, 'Altay - Eskişehir Kulübü müsabakasında 2. yardımcı hakem değişikliğine gidilmiştir. Emre Kaya'nın sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır.' denildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
