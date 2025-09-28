onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Ergin Ataman ve Dennis Schröder Arasındaki Demeç Savaşı Devam Ediyor: Schröder'den Yeni Yanıt

Ergin Ataman ve Dennis Schröder Arasındaki Demeç Savaşı Devam Ediyor: Schröder'den Yeni Yanıt

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 16:30

Almanya, 12 Dev Adam’ı mağlup ederek EuroBasket şampiyonluğunu kazanmıştı. Turnuvada A Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman “En İyi Koç” ödülüne layık görülmüştü. Finalde öne çıkan isimlerden Dennis Schröder ise bu başarıya tepki göstererek, bir Twitch yayını sırasında Ataman’a yakışıksız sözler söylemişti. Schröder’in sözleri gündem olurken, Ergin Ataman  bu ifadeler hakkında açıklamada bulundu.

Çok geçmeden Schröder bir kez daha Ataman'a yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey Schröder'in Ataman'ı hedef alan açıklamasıyla başladı.

Her şey Schröder'in Ataman'ı hedef alan açıklamasıyla başladı.

Ergin Ataman, EuroBasket 2025'in En İyi Koç'u seçildi. Bunu haber alan Dennis Schröder, canlı yayın esnasında “Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!” diyerek tepki çekmişti.

Ergin Ataman'dan günler sonra yanıt geldi.

Ergin Ataman'dan günler sonra yanıt geldi.

Ergin Ataman, 'Sizden özür diledi mi?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

'Yok. Özür dilemesine de gerek yok. O kendi şeyini yansıtmış... Ben takıma bir oyuncu transfer ederken önce onun kişiliğine, terbiye sınırlarına bakarım. Sonra oyunculuğuna bakarım.

Kişilik problemi yaşamış o gördüğüm videoda. Önemli değil, gençliğine veriyorum. Onu NBA'deki koçları düşünsün. Geçmişine baktığımda her sene takım değiştirdiğini görüyorum. Bu da biraz resmi gösteriyor.

İstediği kadar dünyanın en iyi oyuncusu olsun benim takımımda oynayamaz.'

Schröder'in yanıtı bu kez Instagram'dan oldu.

Schröder'in yanıtı bu kez Instagram'dan oldu.

Dennis Schröder, Ataman'ın sözlerine sinirlenerek şu ifadeleri kullandı: 

“Şanslısın ki asla benim koçum olmayacaksın. Bu laf dalaşını başlatan ben değildim… sen başlattın, bizimle ilgili konuştun. Madem laf atıyorsun, arkasını doldurman lazımdı. Ama yapmadın! Kusura bakma koç!

Kırılmış gibisin ama sana sadece sevgiler. Ben sadece kendim olacağım. Beni tanıyanlar zaten nasıl biri olduğumu biliyor.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın