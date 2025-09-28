Ergin Ataman ve Dennis Schröder Arasındaki Demeç Savaşı Devam Ediyor: Schröder'den Yeni Yanıt

Ergin Ataman, 'Sizden özür diledi mi?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi:

'Yok. Özür dilemesine de gerek yok. O kendi şeyini yansıtmış... Ben takıma bir oyuncu transfer ederken önce onun kişiliğine, terbiye sınırlarına bakarım. Sonra oyunculuğuna bakarım.

Kişilik problemi yaşamış o gördüğüm videoda. Önemli değil, gençliğine veriyorum. Onu NBA'deki koçları düşünsün. Geçmişine baktığımda her sene takım değiştirdiğini görüyorum. Bu da biraz resmi gösteriyor.

İstediği kadar dünyanın en iyi oyuncusu olsun benim takımımda oynayamaz.'