Ergin Ataman ve Dennis Schröder Arasındaki Demeç Savaşı Devam Ediyor: Schröder'den Yeni Yanıt
Almanya, 12 Dev Adam’ı mağlup ederek EuroBasket şampiyonluğunu kazanmıştı. Turnuvada A Milli Takım başantrenörü Ergin Ataman “En İyi Koç” ödülüne layık görülmüştü. Finalde öne çıkan isimlerden Dennis Schröder ise bu başarıya tepki göstererek, bir Twitch yayını sırasında Ataman’a yakışıksız sözler söylemişti. Schröder’in sözleri gündem olurken, Ergin Ataman bu ifadeler hakkında açıklamada bulundu.
Çok geçmeden Schröder bir kez daha Ataman'a yanıt verdi.
Her şey Schröder'in Ataman'ı hedef alan açıklamasıyla başladı.
Ergin Ataman'dan günler sonra yanıt geldi.
Schröder'in yanıtı bu kez Instagram'dan oldu.
