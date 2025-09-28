Zeynep Sönmez’den Tarihi Galibiyet: Molalarda Kitap Okuyarak Dünya 12 Numarası Clara Tauson’ı Mağlup Etti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk tenisinin son yıllardaki yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, WTA 1000 Çin Açık turnuvasında 3. tura yükseldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zeynep Sönmez’in maça verilen molalarda kitap okuması ise sosyal medyada gündem oldu. Rene Descartes’in Ruhun Tutkuları kitabını okuyan Zeynep Sönmez ile ilgili yapılan paylaşımlar
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kitap iyiymiş. Takdir 👍
Böyle insanlar çoğalsın, Keşke bir kitap okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız dünya daha yasanılabilir kılardınız 🌸