Zeynep Sönmez’den Tarihi Galibiyet: Molalarda Kitap Okuyarak Dünya 12 Numarası Clara Tauson’ı Mağlup Etti

'İnanılmaz mantıklı bir haraket özelikle tenis gibi zihinsel şiddeti yüksek bir sporda zihninin resetlenmesine yardımcı oluyorsa güzel bir uygulama olmuş. Ki kadınlarda erkeklere nazaran çok daha kolay servis kırılır psikolojik olarak ayakta tutacak her yöntem çok büyük avantajdır.'