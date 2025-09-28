onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Zeynep Sönmez’den Tarihi Galibiyet: Molalarda Kitap Okuyarak Dünya 12 Numarası Clara Tauson’ı Mağlup Etti

Zeynep Sönmez’den Tarihi Galibiyet: Molalarda Kitap Okuyarak Dünya 12 Numarası Clara Tauson’ı Mağlup Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 12:25

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 1000 Çin Açık 2. turunda dünya 12 numarası Clara Tauson’ı mağlup etti ve kariyerinde ilk defa ilk 20'de bulunan bir rakibini yenmiş oldu. Zeynep Sönmez’in maça verilen molalarla kitap okuması ise dikkatlerden kaçmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk tenisinin son yıllardaki yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, WTA 1000 Çin Açık turnuvasında 3. tura yükseldi.

Türk tenisinin son yıllardaki yükselen yıldızlarından Zeynep Sönmez, WTA 1000 Çin Açık turnuvasında 3. tura yükseldi.

Dünya sıralamasında 12. sırada yer alan Clara Tauson’ı 6-4, 2-6, 6-3'lük setlerle mağlup eden Zeynep Sönmez, 3. turda Anastasiya Potapova ile karşı karşıya gelecek.

Zeynep Sönmez ile Anastasiya Potapova mücadelesi 29 Eylül Pazartesi günü sabaha karşı oynanacak.

Zeynep Sönmez’in maça verilen molalarda kitap okuması ise sosyal medyada gündem oldu. Rene Descartes’in Ruhun Tutkuları kitabını okuyan Zeynep Sönmez ile ilgili yapılan paylaşımlar

Zeynep Sönmez’in maça verilen molalarda kitap okuması ise sosyal medyada gündem oldu. Rene Descartes’in Ruhun Tutkuları kitabını okuyan Zeynep Sönmez ile ilgili yapılan paylaşımlar
twitter.com

'Descartes okumaya gelen Zeynep Sönmez, okuma molalarında dünya 12 numarasını yendi.'

👇

👇
twitter.com

'İnanılmaz mantıklı bir haraket özelikle tenis gibi zihinsel şiddeti yüksek bir sporda zihninin resetlenmesine yardımcı oluyorsa güzel bir uygulama olmuş. Ki kadınlarda erkeklere nazaran çok daha kolay servis kırılır psikolojik olarak ayakta tutacak her yöntem çok büyük avantajdır.'

👇

👇
twitter.com

'Otobüste kindle açarken hissettiğim.'

👇

👇
twitter.com

'Kocam terler döktüğü first datelerimizden birinde beni beklerken İsmet Özel okuyordu. Hala zorbaliyorum.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Rakiplerini böyle (D)ekarte etmiş demek.'

👇

👇
twitter.com

'Odaklanmak için okuduğunu ekleseydiniz keşke habere boşuna linç yiyecek 'şov yapma' diye. Mesela yüzmede de odaklanmak için örgü ören olimpiyat şampiyonu Tom Daley var.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
michael.elende

Kitap iyiymiş. Takdir 👍

withlove_

Böyle insanlar çoğalsın, Keşke bir kitap okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız dünya daha yasanılabilir kılardınız 🌸