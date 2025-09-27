Bir Videoda Ergin Ataman'a Küfreden Dennis Schröder'e Ataman'dan Yanıt Geldi
Almanya, 12 Dev Adam’ı mağlup ederek EuroBasket’te şampiyonluğa ulaşmıştı.
A Milli Takım’ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçilmişti.
Finalin kaderini değiştiren isimlerden Dennis Schröder, Ataman’ın bu başarısının ardından bir sporcuya yakışmayacak ifadeler kullanmıştı. Avrupa Şampiyonluğu sonrası bir Twitch yayınına katılan Schröder, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!” sözlerini sarf etmişti.
Ergin Ataman bugün o sözlere yanıt verdi.
Dennis Schörder, turnuvaya damga vurarak Almanya'ya şampiyonluğu getirmişti.
Ergin Ataman, Schröder'den özür beklemediğini dile getirdi.
