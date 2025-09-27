Bir Videoda Ergin Ataman'a Küfreden Dennis Schröder'e Ataman'dan Yanıt Geldi

Almanya Milli Takımı’nın kaptanı Dennis Schröder, EuroBasket’te gösterdiği performansla turnuvaya damga vurmuştu. Hem sayı hem de oyun kurma becerisiyle takımını sürükleyen yıldız guard, kritik anlarda sorumluluk alarak Almanya’nın hücum gücünü en üst seviyeye taşımıştı. Final karşılaşmasında da yüksek skor katkısıyla öne çıkan Schröder, hem sahadaki liderliği hem de bitiriciliğiyle şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

Ancak Ataman ile ilgili söylediği sözler tepki çekmişti.

Schröder, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!” sözlerini sarf etmişti.