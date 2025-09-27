onedio
Bir Videoda Ergin Ataman'a Küfreden Dennis Schröder'e Ataman'dan Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 00:11

Almanya, 12 Dev Adam’ı mağlup ederek EuroBasket’te şampiyonluğa ulaşmıştı.

A Milli Takım’ın başantrenörü Ergin Ataman ise turnuvanın en iyi koçu seçilmişti.

Finalin kaderini değiştiren isimlerden Dennis Schröder, Ataman’ın bu başarısının ardından bir sporcuya yakışmayacak ifadeler kullanmıştı. Avrupa Şampiyonluğu sonrası bir Twitch yayınına katılan Schröder, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!” sözlerini sarf etmişti.

Ergin Ataman bugün o sözlere yanıt verdi.

Dennis Schörder, turnuvaya damga vurarak Almanya'ya şampiyonluğu getirmişti.

Almanya Milli Takımı’nın kaptanı Dennis Schröder, EuroBasket’te gösterdiği performansla turnuvaya damga vurmuştu. Hem sayı hem de oyun kurma becerisiyle takımını sürükleyen yıldız guard, kritik anlarda sorumluluk alarak Almanya’nın hücum gücünü en üst seviyeye taşımıştı. Final karşılaşmasında da yüksek skor katkısıyla öne çıkan Schröder, hem sahadaki liderliği hem de bitiriciliğiyle şampiyonluğun mimarlarından biri olmuştu.

Ancak Ataman ile ilgili söylediği sözler tepki çekmişti. 

Schröder, “Ataman, defol git buradan! En İyi Koçmuş? K*çım!” sözlerini sarf etmişti.

Ergin Ataman, Schröder'den özür beklemediğini dile getirdi.

Ergin Ataman, Dennis Schröder'le ilgili soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Ataman, 'Sizden özür diledi mi?' şeklinde gelen soruya şu yanıtı verdi: 

'Yok. Özür dilemesine de gerek yok. O kendi şeyini yansıtmış... Ben takıma bir oyuncu transfer ederken önce onun kişiliğine, terbiye sınırlarına bakarım. Sonra oyunculuğuna bakarım.

Kişilik problemi yaşamış o gördüğüm videoda. Önemli değil, gençliğine veriyorum. Onu NBA'deki koçları düşünsün. Geçmişine baktığımda her sene takım değiştirdiğini görüyorum. Bu da biraz resmi gösteriyor.

İstediği kadar dünyanın en iyi oyuncusu olsun benim takımımda oynayamaz.'

