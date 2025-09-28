Arda Güler'in 1 Gol 1 Asistlik Derbi Performansı İspanya Basınında
İspanya La Liga’nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid’i 5-2 yendi.
Maçta Arda Güler 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı, ancak rakibine yaptığı faul sonucu penaltıya sebep oldu.
Genç Türk futbolcunun performansı, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı ve maç sonrası övgüyle değerlendirildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
El Pais: Arda, Mbappe ve Vinicius'un anlık parlamaları dışında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marca: Sadece Arda var gerisi felaket
RTVE: En iyilerdendi
AS'tan penaltı eleştirisi geldi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
vole mi izlemesek inanıcaz doğru haber yapın