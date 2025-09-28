onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Güler'in 1 Gol 1 Asistlik Derbi Performansı İspanya Basınında

Arda Güler'in 1 Gol 1 Asistlik Derbi Performansı İspanya Basınında

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 17:49

İspanya La Liga’nın 7. haftasında oynanan Madrid derbisinde Atletico Madrid, Real Madrid’i 5-2 yendi.

Maçta Arda Güler 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı, ancak rakibine yaptığı faul sonucu penaltıya sebep oldu.

Genç Türk futbolcunun performansı, İspanyol basınında büyük yankı uyandırdı ve maç sonrası övgüyle değerlendirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

El Pais: Arda, Mbappe ve Vinicius'un anlık parlamaları dışında...

El Pais: Arda, Mbappe ve Vinicius'un anlık parlamaları dışında...

'Atletico Madrid, Mbappe, Arda Güler ve Vinicius’un anlık parlamaları dışında, maç boyunca neredeyse hiç ara vermeden Real Madrid’in üstünde kaldı. Xabi Alonso, omuz ameliyatından sonra Bellingham’ı ilk kez ilk 11’de sahaya sürdü ve Mastantuono’yu kadrodan çıkardı. Arda Güler ise ilk 11’de sahada yer aldı, fakat sağ kanatta görev yaptı.'

Marca: Sadece Arda var gerisi felaket

Marca: Sadece Arda var gerisi felaket

'Sezon başında gördüğümüz o korkutucu, makine gibi takımın izi yok artık. Sadece her an süper kahraman gibi parlayan Mbappe ve Xabi’nin anlaşılmaz bir şekilde oyundan çıkardığı, sahada bambaşka bir seviyede gözüken Arda Güler’in anlık parlamaları var. Gerisi ise tam bir felaket.'

RTVE: En iyilerdendi

RTVE: En iyilerdendi

'Arda Güler ve Mbappe, Madrid'in en iyi oyuncularıydı. Vinicius, rakiplerini çalımladıktan sonra penaltı noktasında Güler'in Oblak'ı voleyle geçmesini sağladı.'

AS'tan penaltı eleştirisi geldi:

AS'tan penaltı eleştirisi geldi:

'Arda Güler müthiş bir performans sergiledi, fakat maçın son bölümlerinde biraz sendeledi. İlk 11’in sürprizi olarak sahaya çıktı ve Mastantuono’yu yedek bırakmayı başardı. Sağ kanatta başlayıp Mbappe ile etkileyici bir uyum yakaladı; savunmanın arkasına topları kusursuz şekilde göndererek takımına büyük avantaj sağladı. Orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelen oyun zekasıyla da fark yarattı, hatta skoru 2-1 yapan golün hazırlayıcısı oldu. Ancak ikinci yarıda top kayıpları arttı ve tartışmalı bir penaltıya sebep oldu; bu da özgeçmişine bir leke olarak geçti.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tuna ulutuna

vole mi izlemesek inanıcaz doğru haber yapın