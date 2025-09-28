Arda Güler'in 1 Gol 1 Asistlik Derbi Performansı İspanya Basınında

'Arda Güler müthiş bir performans sergiledi, fakat maçın son bölümlerinde biraz sendeledi. İlk 11’in sürprizi olarak sahaya çıktı ve Mastantuono’yu yedek bırakmayı başardı. Sağ kanatta başlayıp Mbappe ile etkileyici bir uyum yakaladı; savunmanın arkasına topları kusursuz şekilde göndererek takımına büyük avantaj sağladı. Orta sahadaki katkısı ve derinlerden gelen oyun zekasıyla da fark yarattı, hatta skoru 2-1 yapan golün hazırlayıcısı oldu. Ancak ikinci yarıda top kayıpları arttı ve tartışmalı bir penaltıya sebep oldu; bu da özgeçmişine bir leke olarak geçti.'